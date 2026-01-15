CPMI do INSS: Damares divulga nomes após críticas de Malafaia

Senadora Damares Alves divulgou lista de requerimentos da CPMI da INSS que mencionam igrejas e líderes religiosos / Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) publicou, na quarta-feira, 14, uma lista com nomes de igrejas e religiosos investigados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A divulgação dos nomes ocorreu após críticas e cobranças do pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), direcionadas à senadora. No último domingo, 11, Damares afirmou no programa SBT News que a CPMI chegou em lugares que os senadores não imaginavam e que foi identificada a participação de igrejas nos esquemas de fraude do INSS. “Vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados", declarou.

“Uma acusação desse nível e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua, na roubalheira dos aposentados do INSS. Ou a senhora dá os nomes ou a senhora é uma leviana linguaruda. E dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca", disse o líder religioso. "Dê nomes, senadora. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá os votos dos cristãos”, cobrou.

Posição de Damares Em nota divulgada na quarta, a senadora Damares Alves destacou que atua como membro titular da Comissão e que as declarações feitas abordam “temas que já vem sendo discutidos oficialmente no âmbito da CPMI” e informações públicas.

Além disso, reiterou que a eventual participação de igrejas e religiosos em esquemas de fraude do INSS causa “profundo desconforto e tristeza”, mas que “a CPMI tem o dever constitucional de apurar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e base documental”. O texto também traz uma lista de requerimentos apresentados nos trabalhos da Comissão, com menções à igrejas e convocações de líderes religiosos, como André Machado Valadão, Cesar Belucci do Nascimento, Péricles Albino Gonçalves, André Fernandes e Fabiano Campos Zettel. Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master investigado pela Operação Compliance Zero, e foi preso temporariamente na quarta no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.