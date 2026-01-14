Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cunhado de Vorcaro é preso pela PF quando embarcava para o exterior

Autor Agência Estado
A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 14, o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero. A defesa dele ainda não havia se manifestado até a publicação desta nota.

Zettel foi preso de forma temporária porque tentava embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos. A prisão foi realizada para impedir que ele saísse do país e deve ter duração de apenas um dia, com o objetivo de adotar outras medidas para evitar a fuga.

A PF cumpre nesta quarta-feira 42 mandados de busca e apreensão contra alvos ligados ao Banco Master para aprofundar suspeitas de gestão fraudulenta. Vorcaro foi novamente alvo de busca e apreensão, além de sua irmã, seu cunhado e um primo dele.

