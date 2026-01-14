Cunhado de Vorcaro é preso pela PF quando embarcava para o exterior

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 14, o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero. A defesa dele ainda não havia se manifestado até a publicação desta nota.

Zettel foi preso de forma temporária porque tentava embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos. A prisão foi realizada para impedir que ele saísse do país e deve ter duração de apenas um dia, com o objetivo de adotar outras medidas para evitar a fuga.