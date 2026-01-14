Investidor, pastor e maior doador da campanha de Bolsonaro e Tarcísio: quem é o cunhado de Vorcaro alvo da PF

A segunda fase da operação que investiga fraudes no Banco Master chegou nesta quarta-feira (14/1) ao nome de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel foi alvo de buscas e chegou a ser detido quando estava no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo - mesmo local onde foi detido Vorcaro em novembro, quando tentava embarcar para Malta.

Em monitoramento, a Polícia Federal descobriu que Zettel iria embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, com passagem marcada para a madrugada desta quarta, destacou o ministro Antonio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao autorizar a apreensão de objetos pessoais e a detenção do empresário em nova fase da operação. "O embarque do investigado constitui oportunidade única a propiciar a obtenção de elementos que corroborem, ainda mais, sua participação nos delitos investigados, além da materialidade de outros delitos sobre os quais sobre ele já recaem suspeitas de autoria", diz a PF no pedido a Toffoli. Para a PF, "a prática criminosa do investigado envolve diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional". O pedido da operação não entra em detalhes sobre quais crimes Zettel é investigado. O pedido de detenção de Zettel durou até por volta das 7h. Isso foi necessário, segundo pedido da PF, porque o empresário poderia prejudicar coletas de outras provas na operação desta quarta, devido aos seus vínculos familiares com os investigados. Segundo o portal G1, Zettel teve o celular apreendido

Tofolli também determinou a apreensão do passaporte do empresário e a proibição de ele sair do país até o fim das investigações. Além de Zettel, a Polícia Federal realizou buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro e parentes dele, incluindo o pai e a irmã. O empresário Nelson Tanure e o ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, João Carlos Mansur, também estão entre os alvos das buscas.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 42 endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Toffoli também determinou o bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. A BBC News Brasil tem tentado falar com a defesa de Zettel, mas até a publicação desta reportagem não conseguiu contato.

Maior doador de campanha Zettel é fundador da Moriah Asset, um fundo de private equity — modalidade de investimento que compra participações em empresas que não estão na bolsa. A Moriah atua investindo em negócios ligados ao mercado de produtos saudáveis e fitness. Por meio da Moriah, ele é sócio de marcas como Oakberry, Les Cinq, Frutaria São Paulo e Empório Frutaria.