Banco Master: PF faz nova operação e e bloqueia valor bilionário

Ao todo, R$ 5,7 bilhões foram bloqueados e carros de luxo, dinheiro e uma arma foram apreendidos / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro. Autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.