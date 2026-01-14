Quaest: Lula lidera no 2° turno, mas vantagem sobre Flávio cai

Presidente Lula (PT). / Crédito: Evaristo SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno nas eleições de 2026, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. No levantamento anterior, divulgado em 16 de dezembro, Lula tinha 46% e Flávio, 36%. A Quaest fez diferentes cenários eleitorais estimulados, dependendo de governadores de direita que podem se lançar candidatos à Presidência, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR).

Esta foi a primeira pesquisa que incluiu os nomes de Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC). Rejeição A pesquisa também aponta a rejeição dos candidatos. No caso de Lula, 44% conhecem e votariam nele, enquanto outros 54% o conhecem e o rejeitam. Flávio conta com a maior rejeição (54%), mas a quantidade de eleitores que não votariam nele caiu em relação à última pesquisa (60%). Outros 34% o conhecem e votariam. Entre os entrevistados, 26% conhecem Tarcísio e votariam nele, e 43% o conhecem e o rejeitam.

Em relação a Ratinho Júnior, 22% dizem que conhecem e votariam nele, enquanto 41% conhecem, mas não votariam. Entre os governadores, Caiado e Zema são os menos conhecidos e também os menos rejeitados: 13% dizem conhecer e votar em Caiado; 36% conhecem e não votariam. No caso de Zema, 12% dizem conhecê-lo e votar nele; 36% conhecem e não votariam.