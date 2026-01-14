Quaest: Lula lidera em todos os cenários; Flávio é o 2º colocado

LULA e Flávio Bolsonaro são os mais bem colocados nas pesquisas / Crédito: Ricardo Stuckert/PR e Evaristo Sá/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno se as eleições fossem hoje, aponta A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Os porcentuais de intenção de voto em Lula vão de 36% a 39%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em segundo lugar em todos os cenários em que foi testado, variando entre 23% e 32%. das intenções de voto.

A Quaest fez diferentes cenários eleitorais estimulados, dependendo de governadores de direita que podem se lançar candidatos à Presidência, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR). A pesquisa analisou sete cenários distintos, dos quais seis incluem Flávio. Em todos eles, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, atrás apenas de Lula. Cenários de 1° turno No primeiro cenário, Lula teria 36% das intenções de voto se disputasse contra Flávio (23%), Tarcísio (9%), e Ratinho Jr. (7%). No levantamento anterior, divulgado em 16 de dezembro, Lula tinha 41% das intenções de voto contra 23% de Flávio e 13% de Ratinho Jr. Lula (PT): 36%

Flávio (PL): 23%:

Tarcísio (Republicanos): 9%

Ratinho Jr (PSD): 7% No cenário em que tanto Flávio como Ratinho Jr., Caiado e Zema saem candidatos, Lula também continua na frente dos adversários

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 26%

Ratinho Júnior (PSD): 9%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

No único cenário que exclui Flávio e inclui Tarcísio, Caiado, Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o atual presidente tem 39% contra 27% de Tarcísio, 5% de Caiado, 4% de Santos e 3% de Rebelo. Lula (PT): 39%

Tarcísio (Republicanos): 27%



Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Aldo Rebelo (DC): 3% Outras possibilidades A Quaest testou diferentes possibilidades que mantém Flávio como candidato, mas variam os demais candidatos de direita. Entre os cenários testados, Lula teria maior percentual de intenção de voto (40%) se disputasse contra Flávio (23%), Tarcísio (14%), Renan (2%) e Aldo (2%). Trocando Tarcísio por Ratinho, Lula teria 37%; Flávio, 28%; Ratinho, 11%; Renan, 2%; e Aldo, 2%.