Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%, aponta Quaest

Já sobre a avaliação do governo, 39% consideram negativo, enquanto 32% veem como positivo. Outros 27% acham a gestão de Lula regular.

O governo Lula tem 49% de desaprovação e 47% de aprovação , segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Os índices se mantiveram estáveis em relação à pesquisa anterior, de dezembro, quando os porcentuais eram 49% e 48%, respectivamente.

Comparando com os dois mandatos anteriores do petista, 43% dos entrevistados afirmam que o atual é pior. Já 21% dizem que é melhor. Outros 21% consideram igual, "porque já esperava que fosse bom", e 11% dizem igual, "porque já esperava que fosse ruim".

Cenários de primeiro turno

Lula lidera todos os cenários de primeiro turno se as eleições fossem hoje, aponta A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Os percentuais de intenção de voto em Lula vão de 36% a 39%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em segundo lugar em todos os cenários em que foi testado, variando entre 23% e 32%.

A Quaest fez diferentes cenários eleitorais estimulados, dependendo de governadores de direita que podem se lançar candidatos à Presidência, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR).

A pesquisa analisou sete cenários distintos, dos quais seis incluem Flávio. Em todos eles, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, atrás apenas de Lula.

