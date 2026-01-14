Genial/Quaest: 44% acham que Bolsonaro errou ao indicar Flávio; 43% dizem que acertou

O levantamento também mostra que 22% dos entrevistados dizem votar em qualquer candidato indicado por Bolsonaro; 24% disseram que levam a indicação em conta, mas que ela não é decisiva; e 49% não votam no candidato indicado de jeito nenhum.

Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, aponta que 44% dos brasileiros consideram que foi um erro o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para concorrer à Presidência nas eleições de 2026. Outros 43% consideram que a decisão foi correta. A pesquisa mostra que 62% sabem que a indicação de Flávio foi feita pelo pai, enquanto 38% desconhecem.

De acordo com a pesquisa, 54% dos brasileiros acreditam que Flávio levará sua candidatura até o fim, e 34% acham que ele usa a pré-candidatura para negociar.

Entre os entrevistados, 56% acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence qualquer integrante da família Bolsonaro nas eleições; 34% apostam na vitória do clã.

Também são 56% os que acham que Lula não merece um novo mandato, enquanto 40% apoiam a reeleição. De acordo com a Quaest, 46% acham que uma eventual volta de Bolsonaro ao poder é pior, e 40% consideram pior a manutenção de Lula.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 8 de janeiro com o número BR-00835/2026.