Camilo deve anunciar novo reajuste dos professores até o fim de janeiro

A alteração no piso do magistério foi compartilhada pelo ministro da Educação nesta quinta-feira, 8, nas redes sociais

O piso atual é calculado a partir da Lei nº 11.738/2008, aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, as alterações devem ser realizadas por meio de Medida Provisória (MP) do presidente Lula (PT).

Após projeção de reajuste em 0,37% no piso salarial dos professores em 2026, o ministro da Educação Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira, 8, medidas de mudança do cálculo para o piso do magistério brasileiro. As novas regras serão compartilhadas até o fim de janeiro.

“Nós não podemos admitir que a regra atual com esse cálculo vai dar apenas 0,37% para os professores. Isso é inadmissível. O professor precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado”, declarou o ministro. “Nós temos até esse mês de janeiro para anunciar. A gente quer em meados de janeiro, até o dia 15, poder anunciar as novas regras”.

Reajuste dos professores: cálculo atual para 2026 prevê 0,37%

O percentual de reajuste para o piso do magistério foi indicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), em 30 de dezembro. Na ocasião, apresentou-se a última atualização do Valor Anual por Aluno (VAAF) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O percentual de 0,37% foi criticado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que solicitou “ação urgente” do Ministério da Educação (MEC). A CNTE também havia citado a possibilidade de edição de Medida Provisória para “recompor a inflação com ganho real".

