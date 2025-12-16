Fortaleza: Prefeitura ainda não apresentou proposta de reajuste para servidores

Entidades sindicais aguardavam proposta de reajuste salarial dos servidores de Fortaleza na reunião realizada nesta segunda-feira, 15, com a Sepog / Crédito: Silvio Mota/Divulgação/Sindifort

A Prefeitura de Fortaleza ainda não apresentou uma proposta de reajuste salarial para os servidores municipais. A sinalização era esperada na última segunda-feira, 15, em reunião realizada na Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Entidades sindicais afirmam que a ausência de resposta representaria o descumprimento da data-base da categoria, fixada em 1º de janeiro.

O que foi apresentado? De acordo com o presidente do Sindifort, a Sepog apresentou apenas o cumprimento de obrigações já previstas em lei. “A Prefeitura apresentou um calendário de promoções e progressões que são pré-estabelecidos nos planos de cargos, beneficiando-se diversas categorias”. Entre os grupos contemplados estão agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate às endemias (ACE), agentes de trânsito e da Guarda Municipal, que deve ter promoções tanto por qualificação quanto por progressão na carreira. Conforme o Sindifort, o cronograma prevê a ascensão de guardas a subinspetores e de subinspetores a inspetores. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ainda segundo ele, outras categorias devem ser beneficiadas, como fiscais do município, fazendários e servidores do Instituto Dr. José Frota (IJF), cujas progressões, inicialmente previstas para dezembro, devem ser implantadas em janeiro.

A Prefeitura, segundo o Sindifort, confirmou o cumprimento dos pisos salariais definidos em lei. Para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, a previsão é de que o piso seja implementado no início de fevereiro, com pagamento retroativo a janeiro. Já em relação ao piso da Educação, houve sinalização de que a legislação federal deverá ser cumprida. "Não se deu 100% de garantia, porque é um ato do próprio secretário de Educação, mas sinalizou-se que também o piso da Educação deve, sim, ser cumprido", disse Eriston. Demais pontos da pauta, como o reajuste do auxílio-refeição de R$ 17 para R$ 25 e a assinatura de acordo judicial para pagamento de anuênios atrasados, também ficaram sem resposta. “Só falta o prefeito assinar e não foi apresentado nenhuma solução para esse ponto”, afirmou Eriston.

Reunião entre entidades sindicais e Sepog em 15 de dezembro de 2025 Crédito: Silvio Mota./Divulgação/Sindifort Não houve definição de nova data para outra mesa de negociação. A previsão do Sindifort é de que ocorra entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. "O que a secretária colocou é que, se tiver alguma resposta antes, convocaria as entidades sindicais para que fosse apresentada", relatou o dirigente sindical. Sepog estuda proposta Ao O POVO, a Sepog informou que "ainda está em estudo uma proposta de reajuste salarial para 2026 e, tão logo seja finalizada, será apresentada às categorias. Conforme a pasta, serão levadas em consideração "as principais pautas de reivindicação colocadas" na mesa de negociação desta segunda, "bem como a saúde fiscal do Município".