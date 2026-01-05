Salário mínimo 2026 começa a valer: qual o valor com novo reajuste?

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mínimo é referência para renda de quase 62 milhões de brasileiros O salário mínimo será reajustado em R$ 103 em 2026, passando a valer R$ 1.621,00, conforme decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim de dezembro. O aumento representa alta de 6,79% em relação ao mínimo vigente em 2025, de R$ 1.518,00, e foi calculado conforme a regra em vigor desde 2024, que leva em consideração dois parâmetros: a inflação e o crescimento da economia.

A inflação é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 12 meses até novembro do ano anterior — no caso, 4,18% entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, conforme os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número é somado com o Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes do período de início da vigência do mínimo. Assim, para 2026, leva-se em conta o PIB de 2024, que avançou 3,4%, conforme os números revisados pelo IBGE. A variação do PIB considerada para o cálculo do mínimo, contudo, foi inferior aos 3,4% registrados em 2024. Isso porque o arcabouço fiscal limita o ganho acima da inflação em 2,5%. Com a restrição, o reajuste final ficou nos 6,79% anunciados pelo governo. Conforme o cálculo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), caso a taxa de crescimento do PIB fosse repassada de forma integral ao mínimo, o valor seria acrescido de R$ 15, valendo R$ 1.636.