Arnon diz que ação do MP não envolve desvio de recursos

José Arnon, ex-deputado federal e ex-prefeito de Juazeiro do Norte. / Crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Câmara)

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PSB), afirmou que a denúncia para apurar supostos crimes contra as finanças públicas que teriam sido praticados em sua gestão, em dezembro de 2020, apresentada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), não envolve desvio de recursos públicos nem irregularidades financeiras. A declaração foi dada em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na última sexta-feira, 9. O MPCE denunciou à Justiça o ex-prefeito por suposto crime contra as finanças públicas. De acordo com a investigação do órgão, entre os dias 7 e 30 de dezembro de 2020, Arnon encaminhou à Câmara Municipal projetos de lei aprovados, sancionados e promulgados, em sua maioria, ainda naquele mês, sem a realização prévia de estudo de impacto orçamentário-financeiro.