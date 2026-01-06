Sobral: Oscar rebate críticas e diz que Ivo está 'meio doido'

Oscar Rodrigues (União Brasil) é prefeito de Sobral / Crédito: Reprodução/Instagram @droscarrodrigues

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), publicou, no início da tarde desta terça-feira, 6, um vídeo nas redes sociais comentando a entrevista que o ex-prefeito do município Ivo Gomes (PSB) concedeu pela manhã, com críticas à gestão de Oscar. Ivo chegou a apontar que a secretária de Educação de Sobral, Cynira Kézia Rodrigues Ponte Sampaio, seria "presa" por supostas irregularidades que ele denunciou.

"Nesse instante ali, o motorista estava me dizendo que ele falou muito foi contra as mulheres, não é? E também o próprio motorista me dizendo que ele está com muito ódio aí da secretária de Educação, porque ela está fazendo um grande trabalho. Aí o cara quer combater um grande trabalho", afirmou. O prefeito defendeu a própria gestão e disse que Ivo sequer tem acompanhado de perto. "Nós estamos fazendo uma grande gestão, na Educação inclusive, melhorando a Educação de Sobral. Além do mais, ele saiu de Sobral, faz um ano, volta agora para passar 2, 3 dias aqui falando nas rádios. Ele não tá nem acompanhando a administração de Sobral, então, então esse tipo de gente aí eu não vou perder meu tempo para não estar dando atenção ao que eles estão dizendo não", reagiu. Oscar solidarizou-se com a Secretaria de Educação pelos ataques. "Eu quero me solidarizar com a Secretaria de Educação, que é composta na sua grande maioria por mulheres que ele vem ofender fortuitamente. Eu acho que ele tinha que cuidar mais da vida dele", concluiu.

Apoio de Ivo a Elmano em xeque Nesta terça-feira, Ivo afirmou que a aproximação do governador Elmano de Freitas (PT) com o Oscar Rodrigues e com o filho dele, o deputado federal Moses Rodrigues — ambos do União Brasil — faz com que ele não tenha mais qualquer compromisso com a campanha do petista nas eleições de 2026. Ivo admitiu ainda que poderia fazer campanha para o irmão mais velho, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), caso ele venha a disputar o Governo do Ceará. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Beto Guerra, da rádio Coqueiros FM, em Sobral. Ivo relatou que, após encerrar o mandato, impôs a si mesmo uma “quarentena” de um ano sem aparições públicas, para, segundo ele, “deixar o povo em paz”. A partir desta terça-feira, 6, ele inicia maratona de entrevistas.