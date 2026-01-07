Licenciado, Evandro visita Santa Casa e é elogiado por empresário

Mesmo licenciado da Prefeitura, Evandro visita Santa Casa e recebe elogio de Beto StudartPrefeito agradeceu empresário pela participação na reforma do hospital, Beto exaltou trabalho do petista no resgate do estabelecimento
Mesmo licenciado oficialmente do cargo até a próxima segunda-feira, 12, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) esteve na manhã desta quarta-feira, 7, visitando obras na Santa Casa de Misericórdia, no Centro, e recebeu elogios do empresário Beto Studart.
Nas redes sociais, Leitão publicou um vídeo celebrando o avanço das obras do novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, parte da rede municipal de saúde, além da reabertura do centro cirúrgico da Casa, com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará.
O petista agradeceu o fato de o hospital estar passando por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart.
Empresário comenta
Entre os comentários na postagem do prefeito, no Instagram, está um do próprio Beto Studart, elogiando a "sensibilidade e a coragem" de Evandro para resgatar a Santa Casa. "Essa ação, quando plenamente concluída, certamente o colocará, Evandro, na memória e no reconhecimento de todos nós. Parabéns pela iniciativa", afirmou.
Confira o que disse Evandro na publicação:
"Boa notícia para a saúde dos fortalezenses: começamos a oferecer, nesta semana, atendimentos no novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, o primeiro da rede municipal. Ao todo, teremos assistência para pacientes crônicos e agudos nos 33 equipamentos de hemodiálise, com capacidade para 2 mil atendimentos mensais, com o acompanhamento de especialistas. Tudo gratuito, ofertado pelo SUS. Além disso, com nossa intervenção na Santa Casa, reabrimos o centro cirúrgico com nove salas, um novo centro de imagem, 244 leitos, sendo 20 de UTI, reabertos com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará. O Hospital passa por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart, a quem agradecemos. Vamos em frente".
Confira o comentário de Beto Studart:
"Temos o dever de enaltecer as ações do nosso prefeito Evandro Leitão, que teve a sensibilidade e a coragem de ir ao encontro das soluções necessárias para o resgate definitivo da nossa Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza — instituição histórica e absolutamente essencial à população fortalezense. Essa ação, quando plenamente concluída, certamente o colocará, Evandro, na memória e no reconhecimento de todos nós. Parabéns pela iniciativa. Que Deus lhe conceda forças, sabedoria e perseverança para o melhor desempenho dessa missão tão importante. Fortíssimo abraço".
