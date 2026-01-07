Licenciado, Evandro visita Santa Casa e é elogiado por empresário

Nas redes sociais, Leitão publicou um vídeo celebrando o avanço das obras do novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, parte da rede municipal de saúde, além da reabertura do centro cirúrgico da Casa, com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará.

O petista agradeceu o fato de o hospital estar passando por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart.

Evandro publicou vídeo no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @evandroleitao

Empresário comenta

Entre os comentários na postagem do prefeito, no Instagram, está um do próprio Beto Studart, elogiando a "sensibilidade e a coragem" de Evandro para resgatar a Santa Casa. "Essa ação, quando plenamente concluída, certamente o colocará, Evandro, na memória e no reconhecimento de todos nós. Parabéns pela iniciativa", afirmou.

Confira o que disse Evandro na publicação:

"Boa notícia para a saúde dos fortalezenses: começamos a oferecer, nesta semana, atendimentos no novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, o primeiro da rede municipal. Ao todo, teremos assistência para pacientes crônicos e agudos nos 33 equipamentos de hemodiálise, com capacidade para 2 mil atendimentos mensais, com o acompanhamento de especialistas. Tudo gratuito, ofertado pelo SUS. Além disso, com nossa intervenção na Santa Casa, reabrimos o centro cirúrgico com nove salas, um novo centro de imagem, 244 leitos, sendo 20 de UTI, reabertos com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará. O Hospital passa por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart, a quem agradecemos. Vamos em frente".