Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Licenciado, Evandro visita Santa Casa e é elogiado por empresário

Mesmo licenciado da Prefeitura, Evandro visita Santa Casa e recebe elogio de Beto Studart

Prefeito agradeceu empresário pela participação na reforma do hospital, Beto exaltou trabalho do petista no resgate do estabelecimento
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo licenciado oficialmente do cargo até a próxima segunda-feira, 12, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) esteve na manhã desta quarta-feira, 7, visitando obras na Santa Casa de Misericórdia, no Centro, e recebeu elogios do empresário Beto Studart.

Nas redes sociais, Leitão publicou um vídeo celebrando o avanço das obras do novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, parte da rede municipal de saúde, além da reabertura do centro cirúrgico da Casa, com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará.

O petista agradeceu o fato de o hospital estar passando por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart.

Evandro publicou vídeo no Instagram
Evandro publicou vídeo no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @evandroleitao

Empresário comenta

Entre os comentários na postagem do prefeito, no Instagram, está um do próprio Beto Studart, elogiando a "sensibilidade e a coragem" de Evandro para resgatar a Santa Casa. "Essa ação, quando plenamente concluída, certamente o colocará, Evandro, na memória e no reconhecimento de todos nós. Parabéns pela iniciativa", afirmou.

Confira o que disse Evandro na publicação:

"Boa notícia para a saúde dos fortalezenses: começamos a oferecer, nesta semana, atendimentos no novo Centro de Hemodiálise da Santa Casa, o primeiro da rede municipal. Ao todo, teremos assistência para pacientes crônicos e agudos nos 33 equipamentos de hemodiálise, com capacidade para 2 mil atendimentos mensais, com o acompanhamento de especialistas. Tudo gratuito, ofertado pelo SUS. Além disso, com nossa intervenção na Santa Casa, reabrimos o centro cirúrgico com nove salas, um novo centro de imagem, 244 leitos, sendo 20 de UTI, reabertos com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Ceará. O Hospital passa por obras de melhoria no estacionamento interno e na área de embarque e desembarque de ambulâncias, além da recuperação total da fachada, por meio da iniciativa privada, com o apoio do empresário Beto Studart, a quem agradecemos. Vamos em frente".

Confira o comentário de Beto Studart:

"Temos o dever de enaltecer as ações do nosso prefeito Evandro Leitão, que teve a sensibilidade e a coragem de ir ao encontro das soluções necessárias para o resgate definitivo da nossa Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza — instituição histórica e absolutamente essencial à população fortalezense. Essa ação, quando plenamente concluída, certamente o colocará, Evandro, na memória e no reconhecimento de todos nós. Parabéns pela iniciativa. Que Deus lhe conceda forças, sabedoria e perseverança para o melhor desempenho dessa missão tão importante. Fortíssimo abraço".

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Evandro Leitão

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar