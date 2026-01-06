Moraes nega nova ida de Bolsonaro ao hospital após queda

Alexandre de Moraes. Ministro do STF. / Crédito: Gustavo Moreno/STF

Decisão Em decisão, nesta terça, o ministro Alexandre de Moraes avaliou que “não há nenhuma necessidade de remoção imediata” de Bolsonaro para o hospital. No entanto, destacou que a defesa, aconselhada pelo médico particular do ex-presidente, “tem direito a realização de exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada necessidade”. Moraes determinou que seja juntado o laudo médico realizado pela PF, decorrente do atendimento de Bolsonaro, e que a defesa indique quais os exames necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista e iniciou o cumprimento da pena em novembro de 2025, na Superintendência da Polícia Federal (PF). Os advogados e familiares do ex-presidente defendem prisão domiciliar humanitária devido à saúde dele. No entanto, o pedido já foi negado anteriormente por Moraes.