Michelle diz que Bolsonaro teve 'crise', caiu e bateu a cabeça

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve nova crise, caiu e bateu a cabeça / Crédito: Sergio Lima/AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma crise, sofreu uma queda e bateu a cabeça num móvel na sala onde está preso, na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. Segundo Michelle, Bolsonaro só teria recebido atendimento quando ela chegou para visitá-lo, perto das 9 horas desta terça-feira, 6.

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, (Bolsonaro) teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros", escreveu a ex-primeira-dama em uma rede social. Em seguida, Michele afirmou em rede social que Bolsonaro está indo para o hospital e que o ex-presidente passará por exames. Claudio Birolini, cirurgião de Bolsonaro, disse que o ex-presidente teve um traumatismo cranioencefálico leve e que a recuperação do estado mental pode ocorrer em até um dia. À CNN ele confirmou o diagnóstico e afirmou que Bolsonaro também será avaliado pelo cardiologista Brasil Caiado. Histórico de saúde de Bolsonaro Bolsonaro realizou uma cirurgia durante o Natal de 2025, para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Ele também passou por um procedimento para tratar os soluços recorrentes, que não cessaram.

Além disso, o ex-presidente teve um aumento na pressão arterial no fim de dezembro e precisou seguir em tratamento. Ele retornou para a Superintendência da Polícia Federal no dia 1° de janeiro, quando recebeu alta do Hospital DF Star, onde recebia cuidados médicos. Posição da PF A Polícia Federal informou em nota que o ex-presidente recebeu atendimento após relatar à equipe de plantão que sofeu queda na madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves, mas, no primeiro momento, não considerou necessária a ida ao hospital. A indicação foi de observação.