Eleições: TSE será gerido por ministros indicados por Bolsonaro

O ministro Nunes Marques, do STF, assumirá a presidência do TSE em junho e a vice-presidência será ocupada por André Mendonça. Ambos foram indicados por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal

Marques foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020, no segundo ano do governo Bolsonaro.

Nas eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será presidido pelo ministro Kassio Nunes Marques , do Supremo Tribunal Federal (STF) . O ministro é o atual vice-presidente do TSE e está no órgão desde maio de 2023. Ele sucederá a ministra Cármen Lúcia, atual presidente do TSE, que finalizará o mandato em junho.

Novo comando do TSE

Nunes Marques contará com o ministro André Mendonça, outro indicado por Bolsonaro, na vice-presidência da Corte Eleitoral. Nunes Marques assumirá o posto meses antes das eleições gerais. No último pleito geral a presidência estava a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que focou em preparar o tribunal de forma mais robusta contra as práticas de fake news na eleição anterior.

Agora, com o avanço da tecnologia, principalmente da Inteligência Artificial, o TSE poderá lidar com desafios maiores do quem em 2022. O ministro André Mendonça já declarou que a dupla irá conduzir o Tribunal com “descrição” e “imparcialidade”, em fala durante o evento Arko Talks, em dezembro de 2025.



O órgão máximo da Justiça Eleitoral é composto por, no mínimo, sete ministros. Três são do STF, com a presidência sendo ocupada sempre por um ministro da Suprema Corte. Dois ministros são originários do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são representantes da classe dos advogados.