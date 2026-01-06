Michelle diz que vida de Bolsonaro está "nas mãos da PGR"

Michelle Bolsonaro (PL) criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou a ida de Jair Bolsonaro ao hospital após o ex-presidente cair e bater a cabeça em um móvel / Crédito: João Paulo Biage/O POVO

“Nós subimos com a petição. Até então, o perito falou que ele teria que ir para o hospital fazer esses exames. O delegado achou que tivesse autonomia também para que ele pudesse ir. Já estava tudo certo para ele ir para o hospital para fazer a ressonância, inclusive ele está de jejum. Eu estou indo para casa fazer a janta para trazer para ele, porque ele precisava estar em jejum para fazer a ressonância. E acabou que, às 14h08, a petição subiu e nós tivemos a negativa do ministro Alexandre de Moraes”, explicou. Em decisão, Moraes avaliou que “não há nenhuma necessidade de remoção imediata” de Bolsonaro para o hospital. No entanto, destacou que a defesa, aconselhada pelo médico particular do ex-presidente, “tem direito a realização de exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada necessidade”. O ministro determinou que seja juntado o laudo médico realizado pela PF, decorrente do atendimento de Bolsonaro, e que a defesa indique quais os exames necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário.

Michelle destacou que, agora, a saúde e a vida do marido estão “nas mãos da Procuradoria-Geral da República (PGR)”. “Ele exigiu que uma nova petição fosse feita dentro do que ele havia solicitado. Nós fizemos novamente. Eu estava no hospital aguardando ele. Nós ficamos quase três horas no estacionamento aguardando a chegada, retornamos para cá e vimos que ele encaminhou essa petição para a PGR. Então, a saúde e a vida do meu marido agora estão nas mãos da PGR”. “A gente já não sabe mais, porque até as atribuições da PF agora estão com o ministro Alexandre de Moraes, a gente não entende mais nada [...] A PF não tem autonomia para tirar uma pessoa que sofreu um acidente, que bateu com a cabeça no móvel. A gente está esperando o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes liberá-lo. Agora, ele está em Dubai, lá já é madrugada. Ele encaminha para a PGR e a PGR não dá nenhuma resposta”.