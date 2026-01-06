Partido Liberal repudia em nota rejeição de prisão domiciliar de Bolsonaro

A manifestação ocorre após Bolsonaro ter caído e batido a cabeça na madrugada desta terça-feira, 06. O ex-presidente foi reconduzido ao hospital DF Star, onde havia passado por cirurgias durante o Natal e o Réveillon.

O Partido Liberal publicou uma nota nesta terça-feira, 6, em que diz estar "inconformado" com o acidente ocorrido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cela da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e pediu a reconsideração do pedido de prisão domiciliar pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Partido Liberal vem a público repudiar de forma veemente a rejeição ao pedido de prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro, solicitado após a sua alta hospitalar em 29/12/25. Manter Jair Messias Bolsonaro preso na Polícia Federal é incabível", diz o partido.

A legenda prossegue: "Estão mantendo encarcerado um homem com 70 anos de idade, recém-operado, com saúde debilitada em decorrência da facada que levou em 2018, em tentativa de assassinato político que, até hoje, encontra-se em investigação".

A sigla também enalteceu Bolsonaro como "a maior liderança conservadora deste País" e diz que a justificativa de ameaça à ordem pública é "inaceitável".

"O Partido Liberal está inconformado com o acidente ocorrido com Jair Bolsonaro na cela da PF e, sendo o maior partido de direita do Brasil, registra a indignação dos seus filiados e dá voz a milhões de cidadãos conservadores deste país que estão ao lado de Jair Messias Bolsonaro e sua família", diz a nota. "Confiamos em Deus, na Justiça e pedimos a reconsideração da Suprema Corte Brasileira", completa.