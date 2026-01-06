Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partido Liberal repudia em nota rejeição de prisão domiciliar de Bolsonaro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Partido Liberal publicou uma nota nesta terça-feira, 6, em que diz estar "inconformado" com o acidente ocorrido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cela da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e pediu a reconsideração do pedido de prisão domiciliar pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A manifestação ocorre após Bolsonaro ter caído e batido a cabeça na madrugada desta terça-feira, 06. O ex-presidente foi reconduzido ao hospital DF Star, onde havia passado por cirurgias durante o Natal e o Réveillon.

"O Partido Liberal vem a público repudiar de forma veemente a rejeição ao pedido de prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro, solicitado após a sua alta hospitalar em 29/12/25. Manter Jair Messias Bolsonaro preso na Polícia Federal é incabível", diz o partido.

A legenda prossegue: "Estão mantendo encarcerado um homem com 70 anos de idade, recém-operado, com saúde debilitada em decorrência da facada que levou em 2018, em tentativa de assassinato político que, até hoje, encontra-se em investigação".

A sigla também enalteceu Bolsonaro como "a maior liderança conservadora deste País" e diz que a justificativa de ameaça à ordem pública é "inaceitável".

"O Partido Liberal está inconformado com o acidente ocorrido com Jair Bolsonaro na cela da PF e, sendo o maior partido de direita do Brasil, registra a indignação dos seus filiados e dá voz a milhões de cidadãos conservadores deste país que estão ao lado de Jair Messias Bolsonaro e sua família", diz a nota. "Confiamos em Deus, na Justiça e pedimos a reconsideração da Suprema Corte Brasileira", completa.

Bolsonaro está condenado a 27 anos e três meses de prisão, no âmbito do processo da trama golpista. O relator do inquérito no STF, Alexandre de Moraes, rejeitou em 1º de janeiro o pedido da defesa de Bolsonaro em favor da prisão domiciliar. Para o magistrado, o ex-presidente não apresentou "fatos supervenientes" para deferir a solicitação.

