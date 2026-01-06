Chagas descarta aposentadoria de Cid: 'Ainda contribuirá muito'

Em publicação nas redes sociais, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, descartou uma possível aposentadoria do senador e ex-governador Cid Gomes (PSB) / Crédito: FERNANDA BARROS

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, descartou uma possível aposentadoria do senador Cid Gomes (PSB) da política. A publicação, feita na noite da última segunda-feira, 5, ocorreu após o nome do líder do PSB ter sido mencionado em uma lista de possíveis senadores que teriam sinalizado aposentadoria. Pelas redes sociais, Chagas compartilhou que conversou com Cid e, segundo o secretário, o senador teria afirmado que não deu “uma declaração sequer” sobre o assunto. O secretário enfatizou que o ex-governador ainda contribuirá muito com o projeto político governista no Ceará.