Chagas descarta aposentadoria de Cid: 'Ainda contribuirá muito'

Chagas descarta aposentadoria de Cid Gomes da política: "Ainda contribuirá muito com o Ceará"Cid já indicou não ter desejo de concorrer à reeleição ao Senado neste ano, porém nomes do PSB defendem a candidatura do senador, que tem indicado outro nome para a posição
O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, descartou uma possível aposentadoria do senador Cid Gomes (PSB) da política. A publicação, feita na noite da última segunda-feira, 5, ocorreu após o nome do líder do PSB ter sido mencionado em uma lista de possíveis senadores que teriam sinalizado aposentadoria.
Pelas redes sociais, Chagas compartilhou que conversou com Cid e, segundo o secretário, o senador teria afirmado que não deu “uma declaração sequer” sobre o assunto. O secretário enfatizou que o ex-governador ainda contribuirá muito com o projeto político governista no Ceará.
“Estava conversando há pouco com o amigo/senador Cid e comentei de notícias hoje de que ele teria declarado aposentadoria este ano. Ele sorriu e disse: de mim não ouviram nada disso, uma declaração sequer. Ou seja: não acredite em tudo que você lê. Cid ainda contribuirá muito com o CE”, escreveu, Chagas.
A publicação do secretário vem após uma reportagem veiculada pela Folha de São Paulo no domingo, 4, que coloca Cid Gomes em uma lista de quatro senadores em fim de mandato que sinalizaram aposentadoria das corridas eleitorais. Além do líder do PSB, a matéria inclui os senadores Jader Barbalho (MDB-BA), Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) e Paulo Paim (PT-RS).
Em meio às movimentações dos partidos para a eleição deste ano, Cid já indicou não ter desejo de concorrer ao cargo novamente e apoiou a indicação do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) para a disputa majoritária ao Senado Federal pelo partido.
No entanto, diferentes políticos, inclusive dentro do PSB, têm preferência pela reeleição de Cid. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), disse que a candidatura de Cid é defendida por deputados estaduais e federais da legenda.
“Ele é o idealizador do nosso projeto e é um homem de palavra, faz política por vocação. Ele é um nome de referência e engrandece a chapa do governador Elmano. Nada contra o deputado Junior Mano, que é meu amigo, que é um grande deputado, mas o próprio deputado Júnior Mano diz que se o senador Cid Gomes quiser ser candidato à reeleição é o direito natural dele. A verdade é que todos os deputados estaduais e federais do PSB querem que o senador seja candidato à reeleição, que é bom para o partido e é bom para o nosso projeto”, declarou durante almoço com a imprensa em dezembro de 2025.
Questionado sobre esse movimento, o deputado Júnior Mano considerou como “natural” e reforçou o apoio ao ex-governador caso ele reveja a posição e decida se lançar na disputa.