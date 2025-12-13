PF menciona Júnior Mano em investigação sobre emendas

Deputado federal cearense Junior Mano (PSB) é pré-candidato ao Senado / Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Transparência para apurar suspeitas de desvio e manipulação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, em um esquema associado ao período do chamado “orçamento secreto”. A investigação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tem como principal alvo a ex-assessora da Presidência da Câmara dos Deputados Mariângela Fialek, conhecida como "Tuca".

Nos autos, o ministro Flávio Dino registra que os elementos reunidos até agora apontam para a atuação de Tuca na operacionalização dessas emendas, com envio de orientações a comissões responsáveis pela liberação dos recursos. Embora o despacho mencione o contexto político da época, não há imputação de crime ou investigação direcionada a Arthur Lira. Citação ao deputado Júnior Mano O nome do deputado cearense Júnior Mano, pré-candidato ao Senado em 2026, aparece no inquérito a partir da análise de dados telemáticos e documentos apreendidos exclusivamente com Mariângela Fialek. A Polícia Federal não atribui ao parlamentar qualquer participação no esquema investigado, nem aponta indícios de que ele tenha cometido irregularidades.

A referência ocorre em anotação manuscrita feita por Tuca, encontrada durante as diligências. Nesse documento, a ex-assessora registra uma orientação para alteração da destinação de recursos de emendas parlamentares. De acordo com a investigação, a anotação menciona pedido de transferência de recursos inicialmente destinados ao município de Nova Russas para o município de Reriutaba, ambos no Ceará. O prefeito de Reriutaba é Pedro Humberto, filiado ao PSB, mesmo partido de Mano. Já a prefeita de Nova Russas é Giovanna Mano (PRD), esposa do deputado.