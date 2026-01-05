AO VIVO: Quem comandará a Venezuela após captura de Maduro?

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, está no comando interino do país. / Crédito: Juan Barreto / AFP

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 5, repercute o reconhecimento da vice-presidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, como presidenta interina da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa pelos EUA. A decisão das Forças Militares venezuelanas aconteceu neste domingo, 4. A investida americana na Venezuela destituiu no sábado Maduro da presidência, levando-o algemado para Nova York.

A presidente interina nomeada ontem, é advogada formada pela Universidade Central da Venezuela e cursou Direito Trabalhista e Sindical na França. Ainda no domingo Delcy divulgou uma carta aberta para o presidente norte-americano, Donald Trump, pedindo diálogo e uma "agenda de colaboração" com Washington e defende um relacionamento baseado no desenvolvimento compartilhado. O documento faz um apelo para evitar conflito armado e que "a Venezuela aspira viver sem ameaças externas".



*com informações da BBC News Brasil