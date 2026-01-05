AO VIVO: Quem comandará a Venezuela após captura de Maduro?A ministra do Petróleo na Venezuela, Delcy Rodríguez, foi noemada presidenta interina pela Suprema Corte do país neste domingo, 4
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 5, repercute o reconhecimento da vice-presidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, como presidenta interina da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa pelos EUA. A decisão das Forças Militares venezuelanas aconteceu neste domingo, 4.
A investida americana na Venezuela destituiu no sábado Maduro da presidência, levando-o algemado para Nova York.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chamou de "prematura" a discussão sobre novas eleições na Venezuela. Segundo ele, o foco agora está nos "problemas que tínhamos quando Maduro estava lá", em entrevista à NBC News.
Delcy Rodríguez era responsável pelo cargo de ministra do Petróleo no país e já ocupa cargos importantes há dez anos. Durante os quase 13 anos de governo de Nicolás Maduro, já ocupou posições como ministra das Comunicações e Informação, das Relações Exteriores e fez parte da cúpula do Poder Executivo.
Ela também foi a primeira presidente da polêmica Assembleia Nacional Constituinte eleita em 2017.
A presidente interina nomeada ontem, é advogada formada pela Universidade Central da Venezuela e cursou Direito Trabalhista e Sindical na França.
Ainda no domingo Delcy divulgou uma carta aberta para o presidente norte-americano, Donald Trump, pedindo diálogo e uma "agenda de colaboração" com Washington e defende um relacionamento baseado no desenvolvimento compartilhado.
O documento faz um apelo para evitar conflito armado e que "a Venezuela aspira viver sem ameaças externas".
*com informações da BBC News Brasil
