Presidente interina da Venezuela convida Trump a colaborar e afirma buscar relações respeitosas

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a "colaborar" e disse que busca "relações respeitosas" em uma mensagem conciliatória divulgada na noite deste domingo (4). Após discursos em que prometeu uma feroz resistência à ofensiva americana, a declaração de Delcy marcou uma mudança dramática de tom.

"Convidamos o governo dos EUA a colaborar conosco em uma agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento compartilhado no âmbito do direito internacional para fortalecer a convivência comunitária duradoura", afirmou Delcy, em carta aberta a Trump.