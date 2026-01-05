Quem assume o poder na Venezuela após queda de Maduro?

Vice-presidente assume como interina, e alto escalão do governo mantém funções. Enquanto EUA ignoram oposição, venezuelanos tentam entender quem de fato comanda em meio ao caos.As forças militares da Venezuela reconheceram neste domingo (04/01) Delcy Rodríguez, a vice-presidente de Nicolás Maduro, como presidente interina, depois que a Suprema Corte do país sul-americano ordenou que ela assumisse o cargo. Mesmo assim, os venezuelanos ainda não sabem com certeza quem de fato comanda o país, na esteira da captura de Maduro e da sua esposa, Cilia Flores, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Tampouco se sabe qual será o novo formato de engajamento dos EUA na política doméstica. A Casa Branca, por ora, não ofereceu clareza nem consistência sobre os seus planos. A investida americana na Venezuela destituiu no sábado Maduro da presidência, levando-o algemado para Nova York. Ao longo de quase 13 anos no poder, ele sobrevivera a uma tentativa de golpe fracassada, vários motins no Exército, protestos em massa e sanções econômicas. Algumas horas após a ação militar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seu país assumiria o controle da Venezuela. No dia seguinte, entretanto, o seu secretário de Estado, Marco Rubio, acenou a uma versão mais branda, afirmando em entrevista que o controle americano se daria pela manutenção de sanções já existentes, na expectativa de ver mudanças na indústria do petróleo. Em Caracas, a sensação de insegurança esvaziou rapidamente as ruas, exceto pelas longas filas que se formavam em supermercados e postos de gasolina. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, orientou a população a retomar as "atividades de todos os tipos", afirmando que o Exército está mobilizado ao redor do país. Eleições são "discussão prematura" Delcy Rodríguez, a primeira na linha de sucessão, atuou como vice-presidente de Maduro desde 2018, supervisionando grande parte da economia venezuelana dependente do petróleo, bem como seu temido serviço de inteligência. No primeiro governo Trump, ela enfrentou sanções dos EUA por seu papel em minar a democracia venezuelana. "Se ela não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro", Trump disse à The Atlantic, numa breve entrevista por telefone deste domingo. O presidente relatou que Rodríguez teve uma longa conversa com Rubio, na qual ela disse que faria "o que for preciso" pelo país. O secretário de Estado chamaria de "prematura" a discussão sobre novas eleições na Venezuela. Segundo ele, o foco agora está nos "problemas que tínhamos quando Maduro estava lá". "A realidade imediata é que, lamentavelmente, a grande maioria da oposição já não está presente na Venezuela. Temos assuntos de curto prazo que devem ser abordados de imediato", disse o secretário de Estado à NBC News. A Constituição venezuelana prevê que uma nova eleição deve ser convocada dentro de um mês em caso de ausência do presidente. Mas especialistas têm debatido se o cenário de sucessão se aplicaria nesse caso, dada a falta de legitimidade popular do governo e a excepcionalidade da intervenção militar dos EUA. Altos funcionários mantidos Os funcionários do alto escalão do governo venezuelano aparentemente sobreviveram à operação militar americana e mantiveram seus cargos, pelo menos por ora. Não há ainda sinal de que os EUA governem a Venezuela. Delcy Rodríguez tentou projetar força e unidade entre as muitas facções do partido governista, minimizando qualquer indício de traição ao regime chavista. Em declarações na televisão estatal antes da decisão judicial que a levou à Presidência interina, ela exigiu a libertação imediata de Maduro e da primeira-dama, denunciando a operação dos EUA como uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas. "Só existe um presidente neste país, e seu nome é Nicolás Maduro", disse Rodríguez, cercada por altos funcionários civis e comandantes militares. "A história e a justiça farão com que os extremistas que promoveram essa agressão armada paguem (por seus atos)." "Não nos derrotarão" No intuito de acalmar a população, autoridades militares venezuelanas divulgaram mensagens de vídeo em tons desafiadores, com duras críticas a Trump e promessas de resistir à pressão dos EUA. "Eles nos atacaram, mas não nos derrotarão", disse Padrino López, em uniforme militar. Já o ministro do Interior, Diosdado Cabello, braço-direito de Maduro, instou os venezuelanos a "saírem às ruas" para defender a soberania do país. "Esses ratos atacaram e vão se arrepender do que fizeram", afirmou. Alguns atenderam ao apelo e compareceram a manifestações em apoio ao governo dispersas por Caracas neste sábado. No entanto, a maioria das pessoas permaneceu em casa. Fortes laços com Wall Street Advogada formada no Reino Unido e na França, Rodríguez tem uma longa trajetória representando internacionalmente a revolução iniciada pelo falecido líder Hugo Chávez. Fluente em inglês, Rodríguez é às vezes retratada como uma moderada bem-educada e favorável ao mercado, em contraste com os militares linha-dura que pegaram em armas ao lado de Chávez contra o presidente democraticamente eleito da Venezuela na década de 1990. Ela e seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional controlada por Maduro, possuem credenciais de esquerda cujas origens remetem a uma tragédia. Seu pai foi um líder socialista que morreu sob custódia da polícia na década de 1970, crime que abalou ativistas da época, incluindo o jovem Maduro. Ao contrário de muitos no círculo íntimo de Maduro, os irmãos Rodríguez não foram alvos de acusações criminais nos EUA. Delcy Rodríguez desenvolveu fortes laços com membros do Partido Republicano de Trump na indústria petrolífera e em Wall Street que se opunham à ideia de uma mudança de regime liderada pelos EUA. Entre seus interlocutores anteriores estavam Erik Prince, fundador da empresa militar privada Blackwater, e, mais recentemente, Richard Grenell, o enviado especial de Trump que tentou negociar um acordo com Maduro para aumentar a influência dos EUA na Venezuela. Tensões internas podem explodir Muitos militares próximos a Maduro, especialmente Cabello, são procurados nos EUA por acusações de tráfico de drogas e de graves violações dos direitos humanos. Eles, no entanto, continuam a exercer influência sobre as Forças Armadas, o tradicional árbitro das disputas políticas na Venezuela. Esse quadro impõe grandes desafios para que Rodríguez possa afirmar sua autoridade. Alguns analistas, porém, disseram esperar que os líderes políticos da Venezuela se unam, como já fizeram antes. "Os líderes já perceberam o valor de permanecerem unidos. Cabello sempre ocupou um segundo ou terceiro lugar, sabendo que seu destino está ligado ao de Maduro, e agora ele pode muito bem fazer isso novamente", disse David Smilde, professor de sociologia da Universidade de Tulane, que há três décadas estuda a dinâmica política da Venezuela. Muito dependerá do estado das Forças Armadas da Venezuela após o bombardeio americano, acrescentou Smilde. "Se elas não tiverem mais tanto poder de fogo, ficarão mais vulneráveis e enfraquecidas." EUA ignoram oposição Segundo afirmou Trump, a líder da oposição, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz no ano passado, não tem apoio suficiente para governar o país. A declaração foi vista por muitos como um gesto de desprezo à oposicionista. Machado defendeu que Edmundo González Urrutia, o candidato da oposição considerado o vencedor das contestadas eleições de 2024, "assuma imediatamente seu mandato constitucional e seja reconhecido como comandante-em-chefe". Em declaração divulgada nas redes sociais, ela prometeu que seu movimento "restabeleceria a ordem, libertaria os presos políticos, construiria um país excepcional e traria nossos filhos de volta para casa". "Hoje estamos preparados para exercer nosso mandato e tomar o poder", acrescentou. Trump, porém, pareceu jogar um balde de água fria nesses planos. "Acho que seria muito difícil para [Machado] ser a líder", afirmou, surpreendendo muitos venezuelanos que esperavam que ele anunciasse uma rápida transição democrática. rc/ht (AP, AFP, EFE, ots)