Trump insiste que EUA está 'no comando' da Venezuela

O presidente Donald Trump insistiu no domingo(4) que os Estados Unidos estão “no comando” da Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro e no momento em que negocia com as novas autoridades do governo venezuelano. Trump tem enfrentado críticas por suas reiteradas afirmações de que Washington está agora no comando da Venezuela após a retirada de Maduro e de sua esposa do país na madrugada de sábado.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que estava pronta para trabalhar com o governo Trump e defendeu neste domingo uma relação equilibrada e respeitosa com os Estados Unidos. O presidente deposto é acusado de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos e encontra-se em uma prisão em Nova York aguardando ser apresentado a um juiz ao meio-dia desta segunda-feira(5). “Estamos lidando com as pessoas que acabam de tomar posse. Não me perguntem quem está no comando porque vou dar uma resposta muito polêmica”, declarou Trump a jornalistas no Air Force One quando questionado se havia conversado com Rodríguez. Ao pedirem que esclarecesse o que queria dizer, respondeu: “significa que nós estamos no comando”.

O governo Trump diz que está disposto a trabalhar com o restante do governo Maduro desde que os objetivos de Washington sejam cumpridos, em particular abrir o acesso ao investimento americano nas enormes reservas de petróleo da Venezuela. Quando lhe perguntaram se a operação se tratava de petróleo ou de mudança de regime, Trump respondeu: “Trata-se da paz na Terra”. - "Um país falido" -

Trump disse que as eleições na Venezuela terão que esperar. “Vamos governá-la, arrumá-la, vamos realizar eleições no momento certo, mas o principal é que é preciso consertar um país falido”, assegurou Trump. Adotando um tom triunfal, Trump também lançou duras palavras contra outros de seus adversários, como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, a quem acusou, sem provas, de ser narcotraficante e disse que “não o será por muito tempo”. Também falou sobre Cuba, dizendo que o governo comunista da ilha “está prestes a cair” e que a liderança do Irã será “golpeada fortemente” se matar mais manifestantes.

Mais cedo, Trump ameaçou a presidente interina da Venezuela ao afirmar que ela deve colaborar com os Estados Unidos se não quiser “pagar um preço muito alto”. Enquanto isso, o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia declarou no domingo, a partir de seu exílio na Espanha, que a captura de Maduro “é um passo importante” rumo à normalização da Venezuela, “mas não suficiente”. O opositor pediu que sejam respeitados os resultados das eleições de 2024, que afirma ter vencido, e que sejam libertados todos os presos políticos para garantir uma “transição democrática”.