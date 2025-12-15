Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara de Eusébio elege nova mesa diretora para 2026

Câmara de Eusébio elege nova mesa diretora para 2026

Chapa única foi eleita por unanimidade e assume os trabalhos do Legislativo municipal a partir de 1º de janeiro de 2026
Atualizado às Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Câmara Municipal de Eusébio elegeu, na sessão desta segunda-feira, 15, a nova mesa diretora que comandará os trabalhos do Legislativo no exercício de 2026. A única chapa inscrita foi eleita por unanimidade dos 15 vereadores presentes e tomará posse em 1º de janeiro do próximo ano.

A chapa “O Poder Legislativo Sempre Forte” será presidida pelo vereador Fares Andrade Said Filho (PRD). Integram ainda a Mesa:

  • Roberto Rocha (DC) como 1º vice-presidente
  • Henrique do Timbú (PRD) como 2º vice-presidente
  • Dyexon Abreu (DC) como 1º secretário
  • Neila de Castro (DC) como 2ª secretária
  • Ednardo Masseno (DC) como 3º secretário.

 

A votação ocorreu de forma nominal, com manifestação favorável de todos os parlamentares. Após a proclamação do resultado, foi informado que os eleitos assumirão os cargos no início de 2026.

Continuidade e prioridades

Em entrevista ao O POVO, Fares Filho afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Câmara, destacando a gestão do atual presidente Dyexon Abreu. Segundo ele, a próxima presidência terá como foco ampliar a participação popular, reforçar a transparência e dar mais agilidade à tramitação das matérias.

“Ele fez um excelente trabalho, deixou um legado e mostrou para que veio. A ideia agora é aprimorar o que já foi feito”, afirmou.

Ao se despedir da presidência, Dyexon avaliou positivamente o ano de 2025 e afirmou deixar o cargo com sentimento de gratidão pelo reconhecimento dos colegas e da população.

“Acredito que Fares dará continuidade aos trabalhos que viemos realizando aqui na câmara. Saio hoje de cabeça erguida, sabendo que fizemos um bom trabalho nesse ano na Casa”.

O atual presidente continuará na mesa diretora, agora como 1º secretário.

Registro da sessão

Durante a sessão, vereadores elogiaram a condução dos trabalhos legislativos ao longo de 2025. Um dos momentos que chamou a atenção ocorreu quando o vereador Ednardo Masseno fez um pronunciamento em plenário, após ter permanecido em silêncio durante praticamente todo o ano legislativo.

Em tom descontraído, após a fala, o presidente eleito Fares Filho comentou, entre risos e brincadeiras entre os parlamentares: “360 dias sem abrir a boca, mas hoje ele fala”.

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar