Câmara de Eusébio elege nova mesa diretora para 2026

A Câmara Municipal de Eusébio elegeu, na sessão desta segunda-feira, 15, a nova mesa diretora que comandará os trabalhos do Legislativo no exercício de 2026. A única chapa inscrita foi eleita por unanimidade dos 15 vereadores presentes e tomará posse em 1º de janeiro do próximo ano.

A chapa “O Poder Legislativo Sempre Forte” será presidida pelo vereador Fares Andrade Said Filho (PRD). Integram ainda a Mesa:

Roberto Rocha (DC) como 1º vice-presidente

Henrique do Timbú (PRD) como 2º vice-presidente

Dyexon Abreu (DC) como 1º secretário

Neila de Castro (DC) como 2ª secretária

Ednardo Masseno (DC) como 3º secretário. Vereaddor Fares Filho, ao lado do vereador Henrique, após ser nomeado novo presidente da Câmara Municipal de Eusébio Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO A votação ocorreu de forma nominal, com manifestação favorável de todos os parlamentares. Após a proclamação do resultado, foi informado que os eleitos assumirão os cargos no início de 2026.

Continuidade e prioridades

Em entrevista ao O POVO, Fares Filho afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Câmara, destacando a gestão do atual presidente Dyexon Abreu. Segundo ele, a próxima presidência terá como foco ampliar a participação popular, reforçar a transparência e dar mais agilidade à tramitação das matérias. “Ele fez um excelente trabalho, deixou um legado e mostrou para que veio. A ideia agora é aprimorar o que já foi feito”, afirmou.



Ao se despedir da presidência, Dyexon avaliou positivamente o ano de 2025 e afirmou deixar o cargo com sentimento de gratidão pelo reconhecimento dos colegas e da população.

“Acredito que Fares dará continuidade aos trabalhos que viemos realizando aqui na câmara. Saio hoje de cabeça erguida, sabendo que fizemos um bom trabalho nesse ano na Casa”.

O atual presidente continuará na mesa diretora, agora como 1º secretário.