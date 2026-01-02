Bolsonaro e irmão acertam a quadra da Mega da Virada em bolão

Bolsonaro e o irmão acertaram a quadra em bolão da Mega da Virada / Crédito: Renato Bolsonaro via Instagram

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pré-candidato a deputado federal Renato Bolsonaro (PL-SP) afirmou que ambos acertaram a quadra da Mega da Virada em um bolão da família. O valor da quadra é de R$ 216,76 e será dividido entre os participantes do bolão. "Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora", escreveu no Instagram. No jogo, Renato apostou no 22, número do PL, partido do ex-presidente, mas a dezena não foi sorteada. "Dessa vez não saiu 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar."

Entre as dezenas sorteadas está o 13, número de urna do Partido dos Trabalhadores (PT) e, portanto, usado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversário político de Bolsonaro. Em publicação no Instagram, Renato disse que sempre organiza a aposta com o irmão, o cunhado e um outro homem. Renato afirmou ainda que o grupo também havia acertado a quadra no ano passado. A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, 1.º, o sorteio da Mega da Virada 2025. O concurso 2955 teve prêmio total de R$ 1.091.357.286,52, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09.