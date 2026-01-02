Mega da Virada: por que você pode ganhar R$ 1 bilhão e ainda assim ir à falência?

Tomaz Silva/Agência Brasil O que pode acontecer com o prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada, segundo estudos? O prêmio recorde de até R$ 1 bilhão que pode chegar para a Mega da Virada pode levar milhares de apostadores às loterias neste fim de ano. Mas, uma vez que o ganhador é anunciado e retira o prêmio, surge outra questão mais interessante: o que acontece com todo aquele dinheiro?

Estudos feitos por Jay L. Zagorsky, da Universidade de Boston, e outros pesquisadores, e publicados no site The Conversation, mostram que muitas vezes esse dinheiro não é tudo o que se imagina. Em 2018, o prêmio acumulado de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,3 bilhões, na conversão atual) da Mega Millions, nos Estados Unidos, saiu para um único apostador. A probabilidade de ganhar é muito pequena — aproximadamente uma em 303 milhões. Ou seja, você tem cerca de 400 vezes mais chances de ser atingido por um raio. Se cada adulto nos EUA comprasse apenas um bilhete, com combinações de números diferentes, ainda haveria uma probabilidade razoável — cerca de 7% — de não haver vencedor e de o montante crescer ainda mais.

Milionários pagarão mesmo IR de professores e policiais com proposta de Lula: 'É um avanço, mas insuficiente' Um prêmio menor do que parece A primeira coisa a ter em mente, segundo Zagorsky, é que, embora o valor do prêmio seja muito alto, o pagamento real será muito menor. O vencedor não receberá um cheque de US$ 1,5 bilhão no dia seguinte. Como único ganhador, ele, ou ela, pode escolher entre um pagamento único de cerca de US$ 878 milhões (R$ 4,8 bilhões) ou receber US$ 1,5 bilhãoem parcelas anuais que aumentam progressivamente em 30 anos. Depois disso, vem a mordida do imposto. Se o vencedor for de um Estado americano que não cobre imposto sobre loteria, como a Flórida ou o Texas, e optar por um montante único, o governo federal vai abocanhar US$ 211 milhões (R$ 1,1 bilhão), restando US$ 667 milhões (R$ 3,6 bilhões).

No caso, o bilhete premiado teria sido comprado na Carolina do Sul, que morderia mais 7%, deixando o vencedor com cerca de US$ 606 milhões (R$ 3,3 bilhões) O prêmio está começando a diminuir, embora ainda reste uma porção generosa. Getty Images As pessoas tendem a gastar mais aquilo que elas ganham inesperadamente, apontam estudos Para onde vai o dinheiro No imaginário popular, ganhar na loteria é sinônimo de mudar de vida. Em artigo de 2001, os economistas Guido Imbens e Bruce Sacerdote, em parceria com o estatístico Donald Rubin, mostraram que isso provavelmente acontece, mas que as pessoas tendem a gastar mais aquilo que elas ganham inesperadamente.

Uma análise financeira de ganhadores de loteria, realizada cerca de dez anos após eles conquistarem o prêmio, revelou que essas pessoas economizaram apenas 16 centavos de cada dólar recebido. Na pesquisa realizada por Zagorsky, ele mostra que indivíduos que receberam uma herança ou uma grande doação financeira aos 20, 30 e 40 anos perderam rapidamente metade do dinheiro devido a gastos ou investimentos mal feitos. E outros estudos mostraram que ganhar na loteria em geral não ajuda quem tem dificuldade financeira a resolver seus problemas — apenas adia a inevitável falência. Um desses estudos revelou que um terço dos ganhadores perde tudo.