Mega da Virada 2025: seis apostas dividem prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão

O sorteio da Mega da Virada 2025 entrou para a história das loterias brasileiras ao distribuir o maior prêmio já pago no país: R$ 1.091.357.286,52. Realizado na manhã desta quinta-feira, 1º, o concurso 2.955 teve seis apostas vencedoras, que vão dividir igualmente o montante. Cada uma receberá R$ 181.892.881,09. VEJA O RESULTADO DA MEGA DA VIRADA As dezenas sorteadas foram 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Dos seis bilhetes premiados, três foram registrados em unidades lotéricas físicas, nas cidades de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas vencedoras foram feitas por meio do canal eletrônico da Caixa. Entre os bilhetes premiados, dois eram bolões: o de Ponta Porã, com 10 cotas, e o de Franco da Rocha, com 18 cotas, o que significa que o valor será dividido entre os participantes desses grupos. Não houve apostas vencedoras do prêmio principal registradas no Ceará em unidades lotéricas físicas, segundo o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal. Além dos ganhadores da faixa principal, o concurso também premiou milhares de apostadores em categorias inferiores. 3.921 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 11.931,42, cada. Já a quadra teve 308.315 ganhadores, com prêmio individual de R$ 216,76.

No caso de bilhetes físicos, a orientação da Caixa é que o apostador preencha o verso do bilhete com nome completo, número do documento e CPF antes mesmo de sair de casa. Como o bilhete é um título ao portador, essa medida ajuda a evitar que terceiros tentem sacar o prêmio. O prazo máximo para retirada de qualquer prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o ganhador não faça o saque dentro desse período, o valor prescreve e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A Caixa também recomenda discrição e cuidados com a segurança pessoal, especialmente nos primeiros dias após a premiação, para reduzir riscos de golpes, furtos ou abordagens indevidas. Confira como foi o sorteio:





Sorteio da Mega da Virada foi adiado Inicialmente programado para a noite de 31 de dezembro, o sorteio foi adiado para a manhã do dia 1º de janeiro em razão de ajustes operacionais provocados pelo volume recorde de apostas nas horas finais do ano. A transmissão ao vivo começou pouco depois das 10h e incluiu, antes, o sorteio de outras modalidades lotéricas que também haviam sido adiados.