Mega da Virada: confira o sorteio e os números sorteados

A Mega-Sena da Virada 2025/2026 vai pagar R$ 1,09 bilhão / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Após adiamento por problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, 1º de janeiro, o sorteio da Mega da Virada. O prêmio histórico foi estimado em R$ 1,09 bilhão. Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 10 horas (horário de Brasília). O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP).

Resultado da Mega Sena da Virada: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09 Confira como foi o sorteio:

"Problemas operacionais" atrasam sorteios de loterias da Caixa Econômica Por que o sorteio da Mega da Virada não foi realizado dia 31? O sorteio estava previsto para as 22h da última quarta-feira (31), com transmissão ao vivo pelas páginas da instituição nas redes sociais. De acordo com a Caixa, o prêmio, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

Por isso, precisaram de ajustes operacionais para realizarem o sorteio, a maior bonificação da história do concurso especial e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Confira resultados