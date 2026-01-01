Mega da Virada: confira o sorteio e os números sorteados

Mega da Virada: confira o sorteio e os números sorteadosMega Sena da Virada teve resultado divulgado nesta quinta, dia 1º de janeiro. O prêmio está estimado em R$ 1,09 bilhão
Após adiamento por problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, 1º de janeiro, o sorteio da Mega da Virada. O prêmio histórico foi estimado em R$ 1,09 bilhão.
Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 10 horas (horário de Brasília). O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP).
Resultado da Mega Sena da Virada:
59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09
Confira como foi o sorteio:
Por que o sorteio da Mega da Virada não foi realizado dia 31?
O sorteio estava previsto para as 22h da última quarta-feira (31), com transmissão ao vivo pelas páginas da instituição nas redes sociais.
De acordo com a Caixa, o prêmio, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.
Por isso, precisaram de ajustes operacionais para realizarem o sorteio, a maior bonificação da história do concurso especial e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
Confira resultados
Resultado da Quina de quinta-feira (1º/1/26): Concurso 6916
76 - 08 - 58 - 54 - 72
Resultado da Lotomania de quinta-feira (1º/1/26): Concurso 2869
11 - 37 - 66 - 84 - 92 - 47 - 70 - 32 - 18 - 44 - 45 - 36 - 22 - 53 - 27 - 86 - 01 - 95 - 93
Resultado Dupla Sena de quinta-feira (1º/1/26): Concurso 2906
Primeiro sorteio:48 - 03 -18 - 43 - 39 - 17
Segundo sorteio: 27 - 17 - 23 - 46 - 15 - 31
Resultado +Milionária de quinta-feira (1º/1/26): Concurso 316
18 - 10 - 11 - 36 - 12 - 48
Trevos sorteados: 4 - 3
Confira resultados anteriores da Mega-Sena
Resultado da Mega Sena de sábado (20/12/25): Concurso 2954
37 - 01 - 42 - 44 - 39 - 09
Resultado da Mega Sena de quinta (18/12/25): Concurso 2953
54 - 24 - 47 - 25 - 10 - 05
Resultado da Mega Sena de terça (16/12/25): Concurso 2952
45 - 51 - 20 - 48 - 01 - 58
Resultado da Mega Sena de sábado (13/12/25): Concurso 2951
08 - 31 - 37 - 30 - 45 - 05
Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950
21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60
Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949
06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38
Resultado da Mega Sena de sábado (06/12/25): Concurso 2948
37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53
Resultados das outras loterias de hoje
- Dia de Sorte tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda
- Quina tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda
- Lotofácil tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda
- Timemania tem resultado hoje, quinta (01/01/26)? Entenda
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.