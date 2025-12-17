Confira o desempenho de Elmano no ranking dos governadores

Pesquisa Atlas: vejo o desempenho do governo Elmano em segurança, educação, saúde e outras áreasO instituto Atlas/Intel divulgou os dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025
Pesquisa Atlas divulgou, nesta quarta-feira, 17, dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025; elencando a aprovação dos 27 governadores das unidades federativas e outros dados sobre os respectivos governos estaduais.
No ranking de governadores, liderado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), aparece em 10º lugar. Quando a avaliação é do governo, e não do governador em si, a gestão Elmano aparece em 7º lugar no quadro geral.
A Atlas/Intel também avaliou os governos por áreas específicas. Há temáticas em que Elmano chega a aparecer em segundo lugar, mas na maioria das ocasiões figura entre 4º e 6º lugares (veja abaixo).
Foram entrevistadas 200.980 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de um a quatro ponto percentuais conforme o Estado. O nível de confiança do levantamento é de 95%.
Áreas de Governo
Segurança Pública
Elmano ocupa a 6ª colocação nacional nesse critério, com 48% de ótimo/bom; 14% regular e 38% ruim/péssimo. O Governo do Ceará fica em primeiro lugar no Nordeste, estando no geral atrás apenas dos governos de Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC), Mauro Mendes (MT), Ratinho Júnior (PR) e Tarcísio de Freitas (SP).
- Ronaldo Caiado (GO) = 62%
- Jorginho Mello (SC) = 56%
- Mauro Mendes (MT) = 55%
- Ratinho Júnior (PR) = 53%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 49%
- Elmano de Freitas (CE) = 48%
Educação
Já no quesito Educação, Elmano ocupa a 3ª colocação no ranking, atrás de Ronaldo Caiado (GO) e Rafael Fonteles (PI). O petista tem 60% de ótimo/bom, 10% de regular e 30% ruim/péssimo.
- Ronaldo Caiado (GO) = 68%
- Rafael Fonteles (PI) = 60%
- Elmano de Freitas (CE) = 60%
- Jorginho Mello (SC) = 58%
- Mauro Mendes (MT) = 57%
Saúde
Na Saúde, o governo Elmano ocupa a 4ª colocação no ranking, com 49% de ótimo/bom, 14% regular e 37% ruim/péssimo.
- Jorginho Mello (SC) = 55%
- Ronaldo Caiado (GO) = 50%
- Ratinho Júnior (PR) = 49%
- Elmano de Freitas (CE) = 49%
- Mauro Mendes (MT) = 48%
Transparência e combate à corrupção
O ranking analisou também o quesito transparência e combate à corrupção, estando o Governo Elmano no 5º lugar, com 45% de ótimo/bom, 14% regular e 40% ruim/péssimo. O cearense aparece atrás de Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC), Ratinho Júnior (PR) e Tarcísio de Freitas (SP).
- Ronaldo Caiado (GO) = 60%
- Jorginho Mello (SC) = 55%
- Ratinho Júnior (PR) = 48%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 47%
- Elmano de Freitas (CE) = 45%
Infraestrutura
A pesquisa também questionou o desempenho dos governadores em infraestrutura. Nesse recorte, Elmano aparece em 8º, com 48% de ótimo/bom, 18% regular e 35% ruim/péssimo.
- Mauro Mendes (MT) = 65%
- Ronaldo Caiado (GO) = 63%
- Jorginho Mello (SC) = 58%
- Helder Barbalho (PA) = 54%
- Ratinho Júnior (PR) = 53%
- João Azevêdo (PB) = 52%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 51%
- Elmano de Freitas (CE) = 48%
Combate à pobreza
Elmano aparece em segundo no ranking quando o quesito é o combate à pobreza, atrás apenas de Jorginho Mello (SC). O petista teve 53% de ótimo/bom, 13% de regular e 34% ruim/péssimo.
- Jorginho Mello (SC) = 53%
- Elmano de Freitas (CE) = 53%
- Ronaldo Caiado (GO) = 52%
- Ratinho Júnior (PR) = 47%
- Jerônimo Rodrigues (BA) = 44%
Responsabilidade social
Nesse quesito, Elmano aparece em 6º lugar, com Ronaldo Caiado (GO) liderando.
- Ronaldo Caiado (GO) = 62%
- Jorginho Mello (SC) = 56%
- Mauro Mendes (MT) = 55%
- Ratinho Júnior (PR) = 53%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 49%
- Elmano de Freitas (CE) = 48%
Turismo, cultura e eventos
Elmano aparece em 4º lugar nesse recorte, que tem Jorginho Mello (SC) na liderança.
- Jorginho Mello (SC) = 60%
- Clécio Luis (AP) = 60%
- Ronaldo Caiado (GO) = 58%
- Elmano de Freitas (CE) = 55%
- Ratinho Júnior (PR) = 55%
Transporte público
Elmano aparece em 4º lugar também nesse recorte, que tem Ronaldo Caiado (GO) na liderança.
- Ronaldo Caiado (GO) = 54%
- Ratinho Júnior (PR) = 49%
- Jorginho Mello (SC) = 49%
- Elmano de Freitas (CE) = 44%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 42%
Carga tributária
Quando o quesito analisado é a carga tributária, Elmano aparece na 4ª colocação. Jorginho Mello (SC) lidera.
- Jorginho Mello (SC) = 45%
- Ratinho Júnior (PR) = 43%
- Ronaldo Caiado (GO) = 41%
- Elmano de Freitas (CE) = 39%
- Fatinha Bezerra (RN) = 39%
Obras públicas
O governador do Ceará fica em 6º quando o ranking avalia obras públicas.
- Mauro Mendes (MT) = 64%
- Jorginho Mello (SC) = 59%
- Ratinho Júnior (PR) = 59%
- Ronaldo Caiado (GO) = 58%
- Helder Barbalho (PA) = 55%
- Elmano de Freitas (CE) = 51%
Meio ambiente
Elmano é novamente o 6º colocado quando o item avaliado é meio ambiente. Caiado lidera.
- Ronaldo Caiado (GO) = 58%
- Jorginho Mello (SC) = 55%
- Ratinho Júnior (PR) = 51%
- Helder Barbalho (PA) = 47%
- Mauro Mendes (MT) = 46%
- Elmano de Freitas (CE) = 44%
Agricultura
A agricultura é outro critério em que o governador Elmano aparece em 6º, com Caiado liderando.
- Ronaldo Caiado (GO) = 72%
- Mauro Mendes (MT) = 64%
- Ratinho Júnior (PR) = 63%
- Jorginho Mello (SC) = 61%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 50%
- Elmano de Freitas (CE) = 48%
Ambiente de negócios
Outro item em que Elmano aparece em 6º, novamente com a liderança do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
- Ronaldo Caiado (GO) = 72%
- Mauro Mendes (MT) = 64%
- Ratinho Júnior (PR) = 63%
- Jorginho Mello (SC) = 61%
- Tarcísio de Freitas (SP) = 50%
- Elmano de Freitas (CE) = 48%
Moradia, urbanização e saneamento
Elmano está em 5º quando o quesito avaliado é moradia, urbanização e saneamento.
- Ronaldo Caiado (GO) = 61%
- Ratinho Júnior (PR) = 53%
- Jorginho Mello (SC) = 53%
- Helder Barbalho (PA) = 48%
- Elmano de Freitas (CE) = 45%
Percepção de atributos pessoais dos governadores
A pesquisa avaliou não apenas os governos, mas também a percepção de atributos pessoais dos governadores, o Índice de Imagem Pública (IIP). O IIP é determinado levando em consideração cinco fatores: carisma, competência, compromisso com o povo, liderança e firmeza.
Elmano de Freitas aparece em 9º no ranking, com IIP 49, após obter 48 em carisma, 49 em competência, 52 em compromisso com o povo, 49 em liderança e 48 em firmeza. O cearense está atrás de Caiado (66), Fonteles (59), Barbalho (59), Mello (58), Ratinho (57), Mendes (53), Tarcísio (52) e Renato Casagrande (50).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente