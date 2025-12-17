Confira o desempenho de Elmano no ranking dos governadores

Elmano de Freitas é pré-candidato à reeleição em 2026 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Pesquisa Atlas divulgou, nesta quarta-feira, 17, dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025; elencando a aprovação dos 27 governadores das unidades federativas e outros dados sobre os respectivos governos estaduais. No ranking de governadores, liderado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), aparece em 10º lugar. Quando a avaliação é do governo, e não do governador em si, a gestão Elmano aparece em 7º lugar no quadro geral.

Áreas de Governo Segurança Pública Elmano ocupa a 6ª colocação nacional nesse critério, com 48% de ótimo/bom; 14% regular e 38% ruim/péssimo. O Governo do Ceará fica em primeiro lugar no Nordeste, estando no geral atrás apenas dos governos de Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC), Mauro Mendes (MT), Ratinho Júnior (PR) e Tarcísio de Freitas (SP). Ronaldo Caiado (GO) = 62% Jorginho Mello (SC) = 56% Mauro Mendes (MT) = 55% Ratinho Júnior (PR) = 53% Tarcísio de Freitas (SP) = 49% Elmano de Freitas (CE) = 48% Educação Já no quesito Educação, Elmano ocupa a 3ª colocação no ranking, atrás de Ronaldo Caiado (GO) e Rafael Fonteles (PI). O petista tem 60% de ótimo/bom, 10% de regular e 30% ruim/péssimo. Ronaldo Caiado (GO) = 68% Rafael Fonteles (PI) = 60% Elmano de Freitas (CE) = 60% Jorginho Mello (SC) = 58% Mauro Mendes (MT) = 57% Saúde Na Saúde, o governo Elmano ocupa a 4ª colocação no ranking, com 49% de ótimo/bom, 14% regular e 37% ruim/péssimo.

Jorginho Mello (SC) = 55% Ronaldo Caiado (GO) = 50% Ratinho Júnior (PR) = 49% Elmano de Freitas (CE) = 49% Mauro Mendes (MT) = 48% Transparência e combate à corrupção O ranking analisou também o quesito transparência e combate à corrupção, estando o Governo Elmano no 5º lugar, com 45% de ótimo/bom, 14% regular e 40% ruim/péssimo. O cearense aparece atrás de Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC), Ratinho Júnior (PR) e Tarcísio de Freitas (SP). Ronaldo Caiado (GO) = 60% Jorginho Mello (SC) = 55% Ratinho Júnior (PR) = 48% Tarcísio de Freitas (SP) = 47% Elmano de Freitas (CE) = 45% Infraestrutura A pesquisa também questionou o desempenho dos governadores em infraestrutura. Nesse recorte, Elmano aparece em 8º, com 48% de ótimo/bom, 18% regular e 35% ruim/péssimo. Mauro Mendes (MT) = 65% Ronaldo Caiado (GO) = 63% Jorginho Mello (SC) = 58% Helder Barbalho (PA) = 54% Ratinho Júnior (PR) = 53% João Azevêdo (PB) = 52% Tarcísio de Freitas (SP) = 51% Elmano de Freitas (CE) = 48% Combate à pobreza Elmano aparece em segundo no ranking quando o quesito é o combate à pobreza, atrás apenas de Jorginho Mello (SC). O petista teve 53% de ótimo/bom, 13% de regular e 34% ruim/péssimo.

Jorginho Mello (SC) = 53% Elmano de Freitas (CE) = 53% Ronaldo Caiado (GO) = 52% Ratinho Júnior (PR) = 47% Jerônimo Rodrigues (BA) = 44% Responsabilidade social Nesse quesito, Elmano aparece em 6º lugar, com Ronaldo Caiado (GO) liderando. Ronaldo Caiado (GO) = 62% Jorginho Mello (SC) = 56% Mauro Mendes (MT) = 55% Ratinho Júnior (PR) = 53% Tarcísio de Freitas (SP) = 49% Elmano de Freitas (CE) = 48% Turismo, cultura e eventos Elmano aparece em 4º lugar nesse recorte, que tem Jorginho Mello (SC) na liderança. Jorginho Mello (SC) = 60% Clécio Luis (AP) = 60% Ronaldo Caiado (GO) = 58% Elmano de Freitas (CE) = 55% Ratinho Júnior (PR) = 55% Transporte público Elmano aparece em 4º lugar também nesse recorte, que tem Ronaldo Caiado (GO) na liderança.