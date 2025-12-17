Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ranking de governadores: Caiado lidera e Elmano está no top 10

Pesquisa mostra dados de avaliação dos 27 governadores das unidades federativas do Brasil
Atualizado às Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
O instituto Atlas/Intel divulgou os dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, elencando a aprovação e a reprovação dos 27 governadores da unidades federativas.

O líder de aprovação é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 80%; seguido pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), com 69%; e Helder Barbalho (MDB), governador do Pará (66%), fechando o 'pódio' dos que tem melhor avaliação. Confira a lista completa abaixo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 56% de aprovação, ocupando a 9ª colocação. Fechando o top 10, está o governador cearense, Elmano de Freitas (PT), com 55% de aprovação.

Foram entrevistadas 200.980 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de um a quatro ponto percentuais conforme o Estado. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Critérios de desempate são o percentual de desaprovação ou de respondentes que afirmaram "não sei", mesmo que governadores tenham aprovações iguais.

Aprovação dos governadores brasileiros:

  1. Ronaldo Caiado (Goiás) - 80% 
  2. Rafael Fonteles (Piauí) - 69%
  3. Helder Barbalho (Pará) 66%
  4. Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) - 65%
  5. Jorginho Mello (Santa Catarina) - 63%
  6. Ratinho Júnior (Paraná) - 63%
  7. Renato Casagrande (Espírito Santo) - 61%
  8. João Azevedo (Paraíba) - 59%
  9. Tarcísio de Freitas (São Paulo) - 56%
  10. Elmano de Freitas (Ceará) - 55%
  11. Jerônimo Rodrigues (Bahia) - 51%
  12. Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) - 51%
  13. Antonio Denarium (Roraima) - 50%
  14. Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) - 46%
  15. Mauro Mendes (Mato Grosso) - 44%
  16. Gladson Cameli (Acre) - 44%
  17. Clécio Luís (Amapá) - 43%
  18. Romeu Zema (Minas Gerais) - 42%
  19. Cláudio Castro (Rio de Janeiro) - 41%
  20. Paulo Dantas (Alagoas) - 41%
  21. Fábio Mitidieri (Sergipe) - 39%
  22. Marcos Rocha (Rondônia) - 38%
  23. Laurez Moreira (Tocantins) - 36%
  24. Carlos Brandão Júnior (Maranhão) - 33%
  25. Raquel Lyra (Pernambuco) - 33%
  26. Ibaneis Rocha (Distrito Federal) - 33%
  27. Wilson Lima (Amazonas) - 25%

Avaliação dos governos

Recorte regional

Por região, Helder Barbalho é o governador com a maior aprovação do Norte; Rafael Fonteles é o governador mais aprovado entre estados do Nordeste; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, é o que tem o maior índice no Sudeste; Ronaldo Caiado lidera no Centro-oeste e Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina, é o mais bem avaliado no Sul do Brasil.

Além da taxa de aprovação, a pesquisa da Atlas possui o Índice de Desempenho de Governo (IDG), um dado que avalia os governadores de 0 a 100 em áreas da administração pública como segurança pública, saúde, educação, combate à pobreza, dentre outras.

Índice de Imagem Pública

Novidade no ranking é um índice que mede os principais atributos pessoais dos governadores. Avaliação ocorre em cinco categorias: carisma, competência, compromisso com o povo, liderança e firmeza. O índice é a média dos resultados obtidos em cada uma das categorias.

Neste cenário, Caiado, Fonteles, Barbalho, Jorginho e Ratinho Júnior são os mais bem colocados. Ronaldo Caiado tem um IDG de 66%, sendo o maior índice no quesito "firmeza". Já a maior pontuação de Fonteles (IDG de 59%) são nos índices de "carisma" e "liderança". 

IPP

