Ranking de governadores: Caiado lidera e Elmano está no top 10

Pesquisa Atlas: ranking de governadores tem Elmano em 10º lugar, Caiado em 1° e Tarcísio em 9°Pesquisa mostra dados de avaliação dos 27 governadores das unidades federativas do Brasil
O instituto Atlas/Intel divulgou os dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, elencando a aprovação e a reprovação dos 27 governadores da unidades federativas.
O líder de aprovação é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 80%; seguido pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), com 69%; e Helder Barbalho (MDB), governador do Pará (66%), fechando o 'pódio' dos que tem melhor avaliação. Confira a lista completa abaixo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 56% de aprovação, ocupando a 9ª colocação. Fechando o top 10, está o governador cearense, Elmano de Freitas (PT), com 55% de aprovação.
Foram entrevistadas 200.980 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de um a quatro ponto percentuais conforme o Estado. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Critérios de desempate são o percentual de desaprovação ou de respondentes que afirmaram "não sei", mesmo que governadores tenham aprovações iguais.
Aprovação dos governadores brasileiros:
- Ronaldo Caiado (Goiás) - 80%
- Rafael Fonteles (Piauí) - 69%
- Helder Barbalho (Pará) 66%
- Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) - 65%
- Jorginho Mello (Santa Catarina) - 63%
- Ratinho Júnior (Paraná) - 63%
- Renato Casagrande (Espírito Santo) - 61%
- João Azevedo (Paraíba) - 59%
- Tarcísio de Freitas (São Paulo) - 56%
- Elmano de Freitas (Ceará) - 55%
- Jerônimo Rodrigues (Bahia) - 51%
- Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) - 51%
- Antonio Denarium (Roraima) - 50%
- Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) - 46%
- Mauro Mendes (Mato Grosso) - 44%
- Gladson Cameli (Acre) - 44%
- Clécio Luís (Amapá) - 43%
- Romeu Zema (Minas Gerais) - 42%
- Cláudio Castro (Rio de Janeiro) - 41%
- Paulo Dantas (Alagoas) - 41%
- Fábio Mitidieri (Sergipe) - 39%
- Marcos Rocha (Rondônia) - 38%
- Laurez Moreira (Tocantins) - 36%
- Carlos Brandão Júnior (Maranhão) - 33%
- Raquel Lyra (Pernambuco) - 33%
- Ibaneis Rocha (Distrito Federal) - 33%
- Wilson Lima (Amazonas) - 25%
Avaliação dos governos
Recorte regional
Por região, Helder Barbalho é o governador com a maior aprovação do Norte; Rafael Fonteles é o governador mais aprovado entre estados do Nordeste; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, é o que tem o maior índice no Sudeste; Ronaldo Caiado lidera no Centro-oeste e Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina, é o mais bem avaliado no Sul do Brasil.
Além da taxa de aprovação, a pesquisa da Atlas possui o Índice de Desempenho de Governo (IDG), um dado que avalia os governadores de 0 a 100 em áreas da administração pública como segurança pública, saúde, educação, combate à pobreza, dentre outras.
Índice de Imagem Pública
Novidade no ranking é um índice que mede os principais atributos pessoais dos governadores. Avaliação ocorre em cinco categorias: carisma, competência, compromisso com o povo, liderança e firmeza. O índice é a média dos resultados obtidos em cada uma das categorias.
Neste cenário, Caiado, Fonteles, Barbalho, Jorginho e Ratinho Júnior são os mais bem colocados. Ronaldo Caiado tem um IDG de 66%, sendo o maior índice no quesito "firmeza". Já a maior pontuação de Fonteles (IDG de 59%) são nos índices de "carisma" e "liderança".