Ranking de governadores: Caiado lidera e Elmano está no top 10

Ranking de Governadores 2025 foi divulgado a partir de pesquisa Atlas / Crédito: Samuel Setubal - O POVO / Jose Cruz - Agência Brasil / Marcelo S. Camargo - Governo do Estado de SP

O instituto Atlas/Intel divulgou os dados do Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, elencando a aprovação e a reprovação dos 27 governadores da unidades federativas. O líder de aprovação é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 80%; seguido pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), com 69%; e Helder Barbalho (MDB), governador do Pará (66%), fechando o 'pódio' dos que tem melhor avaliação. Confira a lista completa abaixo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 56% de aprovação, ocupando a 9ª colocação. Fechando o top 10, está o governador cearense, Elmano de Freitas (PT), com 55% de aprovação. Foram entrevistadas 200.980 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de um a quatro ponto percentuais conforme o Estado. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Critérios de desempate são o percentual de desaprovação ou de respondentes que afirmaram "não sei", mesmo que governadores tenham aprovações iguais. Aprovação dos governadores brasileiros: Ronaldo Caiado (Goiás) - 80% Rafael Fonteles (Piauí) - 69% Helder Barbalho (Pará) 66% Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) - 65% Jorginho Mello (Santa Catarina) - 63% Ratinho Júnior (Paraná) - 63% Renato Casagrande (Espírito Santo) - 61% João Azevedo (Paraíba) - 59% Tarcísio de Freitas (São Paulo) - 56% Elmano de Freitas (Ceará) - 55% Jerônimo Rodrigues (Bahia) - 51% Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) - 51% Antonio Denarium (Roraima) - 50% Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) - 46% Mauro Mendes (Mato Grosso) - 44% Gladson Cameli (Acre) - 44% Clécio Luís (Amapá) - 43% Romeu Zema (Minas Gerais) - 42% Cláudio Castro (Rio de Janeiro) - 41% Paulo Dantas (Alagoas) - 41% Fábio Mitidieri (Sergipe) - 39% Marcos Rocha (Rondônia) - 38% Laurez Moreira (Tocantins) - 36% Carlos Brandão Júnior (Maranhão) - 33% Raquel Lyra (Pernambuco) - 33% Ibaneis Rocha (Distrito Federal) - 33% Wilson Lima (Amazonas) - 25% Avaliação dos governos

Recorte regional Por região, Helder Barbalho é o governador com a maior aprovação do Norte; Rafael Fonteles é o governador mais aprovado entre estados do Nordeste; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, é o que tem o maior índice no Sudeste; Ronaldo Caiado lidera no Centro-oeste e Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina, é o mais bem avaliado no Sul do Brasil. Além da taxa de aprovação, a pesquisa da Atlas possui o Índice de Desempenho de Governo (IDG), um dado que avalia os governadores de 0 a 100 em áreas da administração pública como segurança pública, saúde, educação, combate à pobreza, dentre outras. Índice de Imagem Pública Novidade no ranking é um índice que mede os principais atributos pessoais dos governadores. Avaliação ocorre em cinco categorias: carisma, competência, compromisso com o povo, liderança e firmeza. O índice é a média dos resultados obtidos em cada uma das categorias.