AO VIVO: Senado aprova PL que reduz pena de:Bolsonaro

Senado aprova PL da dosimetria; Lula promete veto e STF reage

O senador Renan Calheiros (MDB) classificou a proposta como um “golpe parlamentar” e citou 1964 ao comentar a tentativa de revisão de punições relacionadas aos atos antidemocráticos. O tema amplia a tensão entre os Poderes e mantém o STF no centro do debate sobre os limites da atuação do Congresso diante de decisões judiciais já proferidas. Assista Acompanhe

