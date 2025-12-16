AO VIVO: PL da Dosimetria, que deve ser barrado na CCJ

Senado resiste ao PL da dosimetria e discute travar proposta na CCJ / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 16, destaca a tramitação do Projeto de Lei da dosimetria, que enfrenta forte resistência no Congresso Nacional e pode ser barrado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A edição de hoje aborda os principais pontos do texto, as críticas de parlamentares e os desdobramentos políticos em torno da proposta, além de outros temas centrais da agenda nacional.

O PL da dosimetria avançou na Câmara dos Deputados, mas chegou ao Senado sob questionamentos de juristas e senadores, que apontam brechas capazes de gerar insegurança jurídica e beneficiar integrantes de facções criminosas, como PCC e Comando Vermelho. Diante desse cenário, líderes do Senado indicam a possibilidade de adiamento da votação ou de alterações profundas no texto. O senador Rogério Marinho (PL) afirmou que a Casa Alta deverá corrigir distorções da proposta, enquanto o relator avalia limitar o alcance do projeto aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O programa também repercute o embate político em torno da matéria, incluindo acusações de tentativa de atropelo da CCJ durante a tramitação e um acordo no Senado que esvaziou manobras para acelerar a votação de uma proposta considerada pró-Bolsonaro. O tema reacende o debate sobre a dosimetria das penas e a atuação do Legislativo diante de decisões do Judiciário.

Além da discussão sobre o PL da dosimetria, o O POVO News acompanha outras movimentações do Congresso, como o adiamento para 2026 da votação da PEC da Segurança Pública e a tramitação de projeto que prevê a liberação de R$ 1,5 bilhão por ano para saúde e educação fora do arcabouço fiscal. A edição traz ainda atualizações do cenário político envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas a investigações em curso e julgamentos de impacto nacional, além de desdobramentos judiciais no caso envolvendo Alexandre Ramagem. O noticiário cultural e político também repercute a crise no SBT após o cancelamento de um especial de Natal com Zezé Di Camargo, que gerou reações no meio político.

Assista Assista o vídeo completo aqui. Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

