Sâmia Farias tome posse em novo mandato de defensora geral do CE

Defensora-geral Sâmia Farias é abraçada por filho durante discurso de posse / Crédito: Zé Rosa Filho / Defensoria Pública do Ceará

A sessão solene em que Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo de Defensora Pública Geral do Ceará, nesta quarta-feira, 17, foi marcada por discursos emocionados e planos para o próximo biênio. A solenidade de posse ocorreu sede da Defensoria, em Fortaleza, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e diversas outras autoridades. A defensora agradeceu a presença de autoridades, amigos e aos dois filhos, que estavam no evento, não contendo a emoção em diversos momentos. "Nos últimos dois anos, atravessei dores que não cabem em discursos. A vida desarrumou a casa, desmontou as certezas, expôs rachaduras e me expôs a crescer no exato ponto em que tudo parecia cair", discursou a defensora.