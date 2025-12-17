Sâmia Farias tome posse em novo mandato de defensora geral do CE

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sâmia Farias toma posse para novo mandato como defensora geral do Ceará

Cerimônia contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e outras autoridades; defensora geral se emocionou e foi abraçada pelo filho durante o discurso
A sessão solene em que Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo de Defensora Pública Geral do Ceará, nesta quarta-feira, 17, foi marcada por discursos emocionados e planos para o próximo biênio. A solenidade de posse ocorreu sede da Defensoria, em Fortaleza, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e diversas outras autoridades. 

A defensora agradeceu a presença de autoridades, amigos e aos dois filhos, que estavam no evento, não contendo a emoção em diversos momentos. "Nos últimos dois anos, atravessei dores que não cabem em discursos. A vida desarrumou a casa, desmontou as certezas, expôs rachaduras e me expôs a crescer no exato ponto em que tudo parecia cair", discursou a defensora.

Defensora-geral Sâmia Farias é abraçada por filho durante discurso de posse
Defensora-geral Sâmia Farias é abraçada por filho durante discurso de posse Crédito: Zé Rosa Filho / Defensoria Pública do Ceará
Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo pelo governador Elmano de Freitas
Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo pelo governador Elmano de Freitas
Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo pelo governador Elmano de Freitas
Sâmia Farias foi reconduzida ao cargo pelo governador Elmano de Freitas

Durante o discurso da defensora, o governador Elmano, responsável pela nomeação de Sâmia para a função, também se emocionou. O filho mais velho dela, Davi, subiu ao palco para abraçar a mãe e continuou ao lado de Sâmia durante o discurso. O governador não falou na solenidade, ele deixou a sede da instituição no fim do evento por conta de uma agenda em Brasília.

Atuação da Defensoria

Ao O POVO, Sâmia declarou que o grande objetivo da Defensoria é estar presente em todos os territórios, seja na Capital ou no Interior. “Temos esse desafio de levar para a população em situação de vulnerabilidade o acesso à Justiça, que se faz de forma gratuita através da Defensoria Pública”, declarou.

Para cumprir a meta, a defensora geral anunciou que o município de São Gonçalo do Amarante receberá uma sede da Defensoria em janeiro e que há planos de expandir para outros municípios. O governador anunciou, em outubro, a recondução de Sâmia para o biênio 2025/2027.

Uma lista tríplice foi enviada ao governo após eleição interna da Defensoria. Sâmia foi a segunda colocada na disputa interna, recebendo 192 votos dos 366 defensores e defensoras públicas aptos a votar. A escolha do governador independe da ordem definida pela votação interna, pois é prerrogativa do governador indicar quem assumirá a função.

Em seguida, no mês de novembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou a recondução de Sâmia para a função. A nomeação da defensora pública geral foi publicada no dia 19 de novembro, no Diário Oficial do Estado, confirmando o segundo mandato como defensora-geral.

