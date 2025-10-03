Elizabeth Chagas lidera lista tríplice para defensor geral do CE

Elizabeth Chagas é a primeira na lista tríplice para o cargo de defensor geral do CearáLista tríplice será enviada ao governador Elmano de Freitas, que fará a escolha. O profissional escolhido será sabatinado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
A defensora pública Elizabeth Chagas lidera os votos que formaram a lista tríplice para o cargo de defensor público-geral para o biênio 2026/2027. A eleição ocorreu nesta sexta-feira, 3, e 366 defensores e defensoras públicas ativos estavam aptos a votar. A escolha do novo ocupante do cargo cabe ao governador Elmano de Freitas (PT).
Ao todo, Elizabeth Chagas recebeu 212 votos, sendo 168 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte, 10 em Sobral e 22 votos postais. Em seguida, aparece a atual defensora pública geral Sâmia Farias, que recebeu 192 votos: 146 da Capital, 18 de Juazeiro do Norte, 7 de Sobral e 21 votos postais. O defensor público Adriano Leitinho fecha a lista, com 93 votos totais.
Resultado da eleição
- Elizabeth Chagas: 212 votos
- Sâmia Farias: 192 votos
- Adriano Leitinho: 93 votos
- Weimar Montoril: 23 votos (não entrou na lista final)
Elizabeth já esteve à frente do órgão por dois mandatos consecutivos, de 2019 a 2023. Atualmente, é defensora pública na 2ª unidade, onde atua no Núcleo de Habitação e Moradia (Nuham). Em agosto, ao anunciar a candidatura por meio das redes sociais, a ex-chefe da defensoria, disse desejar dar continuidade aos trabalhos efetuados nas gestões anteriores.
“Em nossa gestão lançamos o Transforma, o Visibilizar, as Defensoras Populares, projeto para as mulheres encarceradas, o Escritório Popular de Juventude em parceria com a Secretaria de Juventude (Sejuv) e Ministério da Justiça, parceria no projeto Acolher, que é da Secretaria de Proteção Social (SPS), e vários outros projetos”, afirmou.
Na publicação, Chagas anunciou também a defensora pública Flávia Maria como subdefensora em sua chapa. Já como provável secretária executiva, ela anunciou a defensora Renata Peixoto.
Escolha do governador
Os três nomes mais votados pela categoria serão repassados ao governador Elmano de Freitas (PT), a quem cabe a escolha do novo defensor. A tendência é de que o governador escolha o defensor com mais votos, como ocorre tradicionalmente.
Em seguida, o profissional escolhido será sabatinado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) pelos deputados estaduais. A indicação pode ser aprovada ou não pelos parlamentares.
Com informações da repórter Thays Maria Salles
