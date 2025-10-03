Elizabeth Chagas lidera lista tríplice para defensor geral do CE

A defensora pública Beth Chagas lidera com mais votos a lista tríplice formada para o cargo de defensor público geral do Ceará para o biênio 2026/2027. / Crédito: ZeRosa Filho/Defensoria Pública

A defensora pública Elizabeth Chagas lidera os votos que formaram a lista tríplice para o cargo de defensor público-geral para o biênio 2026/2027. A eleição ocorreu nesta sexta-feira, 3, e 366 defensores e defensoras públicas ativos estavam aptos a votar. A escolha do novo ocupante do cargo cabe ao governador Elmano de Freitas (PT). Ao todo, Elizabeth Chagas recebeu 212 votos, sendo 168 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte, 10 em Sobral e 22 votos postais. Em seguida, aparece a atual defensora pública geral Sâmia Farias, que recebeu 192 votos: 146 da Capital, 18 de Juazeiro do Norte, 7 de Sobral e 21 votos postais. O defensor público Adriano Leitinho fecha a lista, com 93 votos totais.

Na publicação, Chagas anunciou também a defensora pública Flávia Maria como subdefensora em sua chapa. Já como provável secretária executiva, ela anunciou a defensora Renata Peixoto. Escolha do governador Os três nomes mais votados pela categoria serão repassados ao governador Elmano de Freitas (PT), a quem cabe a escolha do novo defensor. A tendência é de que o governador escolha o defensor com mais votos, como ocorre tradicionalmente. Em seguida, o profissional escolhido será sabatinado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) pelos deputados estaduais. A indicação pode ser aprovada ou não pelos parlamentares.