Indicação de Sâmia para a Defensoria Pública começa a tramitar

A expectativa é de que a sabatina ocorra ainda neste mês de outubro, mas a definição da data depende do trâmite na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Sâmia é a atual defensora geral e foi indicada para a recondução ao cargo. Ela foi a segunda colocada na votação interna da Defensoria, que formulou listra tríplice a ser enviada para Elmano.

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) o projeto que indica a defensora Sâmia Farias para liderar a Defensoria Pública Geral no biênio 2025-2027. Sâmia deverá ser sabatinada pelos deputados estaduais, após ser escolhida pelo governador Elmano de Freitas (PT) para o cargo de defensora pública-geral do Ceará.

Apesar disso, o governador não tem a obrigação de escolher o primeiro da lista, cabendo a ele a prerrogativa de optar por qualquer um dos três nomes.

Eleição

A primeira colocada na votação interna foi a defensora Elizabeth Chagas, antecessora de Sâmia, que já esteve à frente do órgão de 2019 a 2023. Na eleição que formulou a lista tríplice este ano, Elizabeth foi a primeira colocada, com 212 votos. Em seguida, vieram Sâmia, que recebeu 192 votos; e Adriano Leitinho, com 93 votos.

A eleição da lista tríplice foi feita a partir de quatro nomes que anunciaram candidaturas alguns meses antes, fazendo campanha e lançando propostas. Dos quatro candidatos, apenas os três mais votados entraram para a lista enviada ao governador.

Após a decisão do governador, o nome foi enviado à Assembleia e passa por sabatina pelos deputados estaduais, que podem ou não aprovar a escolha.