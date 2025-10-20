Elmano escolhe reconduzir Sâmia Farias para Defensoria do Ceará

Escolha foi feita pelo governador Elmano após lista tríplice formada em eleição no dia 3 de outubro. Sâmia será sabatinada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A eleição ocorreu no dia 3 de outubro , quando 366 defensores e defensoras públicas ativos estavam aptos a votar.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta segunda-feira, 20, que escolheu a atual defensora-geral Sâmia Farias para continuar no cargo de defensora geral do Estado para o biênio 2026/2027. Lista tríplice foi enviada ao governador após a eleição e Sâmia foi a segunda colocada na disputa. O nome dela já foi enviado à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará.

A defensora Elizabeth Chagas foi a primeira colocada, com 212 votos, sendo 168 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte, 10 em Sobral e 22 votos postais. Em seguida, aparece a atual defensora pública geral Sâmia Farias, que recebeu 192 votos: 146 da Capital, 18 de Juazeiro do Norte, 7 de Sobral e 21 votos postais. O defensor público Adriano Leitinho fechava a lista, com 93 votos totais.

A lista tríplice foi enviada ao governador Elmano de Freitas, responsável pela escolha para o cargo. A expectativa era de que o chefe do Executivo cearense escolhesse aquele com mais votos, como ocorre tradicionalmente. No entanto, é prerrogativa do governador escolher o nome.

Pelas redes sociais, ele informou o nome escolhido e desejou sorte e sucesso no próximo mandato da defensora: “Informo que escolhi hoje o nome de Sâmia Farias para dar sequência como defensora pública geral do Estado nos próximos dois anos. Desejo à defensora boa sorte e muito sucesso em seu próximo mandato à frente do órgão”, escreveu.