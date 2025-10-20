Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano escolhe reconduzir Sâmia Farias para Defensoria do Ceará

Elmano escolhe reconduzir Sâmia Farias para Defensoria, segundo lugar na lista tríplice

Escolha foi feita pelo governador Elmano após lista tríplice formada em eleição no dia 3 de outubro. Sâmia será sabatinada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta segunda-feira, 20, que escolheu a atual defensora-geral Sâmia Farias para continuar no cargo de defensora geral do Estado para o biênio 2026/2027. Lista tríplice foi enviada ao governador após a eleição e Sâmia foi a segunda colocada na disputa. O nome dela já foi enviado à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará.

A eleição ocorreu no dia 3 de outubro, quando 366 defensores e defensoras públicas ativos estavam aptos a votar. 

A defensora Elizabeth Chagas foi a primeira colocada, com 212 votos, sendo 168 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte, 10 em Sobral e 22 votos postais. Em seguida, aparece a atual defensora pública geral Sâmia Farias, que recebeu 192 votos: 146 da Capital, 18 de Juazeiro do Norte, 7 de Sobral e 21 votos postais. O defensor público Adriano Leitinho fechava a lista, com 93 votos totais.

A lista tríplice foi enviada ao governador Elmano de Freitas, responsável pela escolha para o cargo. A expectativa era de que o chefe do Executivo cearense escolhesse aquele com mais votos, como ocorre tradicionalmente. No entanto, é prerrogativa do governador escolher o nome. 

Pelas redes sociais, ele informou o nome escolhido e desejou sorte e sucesso no próximo mandato da defensora: “Informo que escolhi hoje o nome de Sâmia Farias para dar sequência como defensora pública geral do Estado nos próximos dois anos. Desejo à defensora boa sorte e muito sucesso em seu próximo mandato à frente do órgão”, escreveu.

Sâmia Farias deverá ser sabatinada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelos deputados estaduais. A indicação pode ser aprovada ou não pelos parlamentares.

