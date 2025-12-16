A pedido de Girão, Senado homenageia 200 anos de Dom Pedro II: "Maior estadista que o Brasil teve"Para Girão, Dom Pedro II governou com "honradez e dignidade" e se tornou um símbolo nacional
O Senado Federal está realizando, nesta terça-feira, 16, desde as 10h, uma sessão para homenagear os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II, último imperador do Brasil. A sessão foi solicitada pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo), que divulgou nas redes um convite da presidência do Senado para a solenidade.
Girão falou sobre a homenagem e disse considerar Dom Pedro II um grande estadista. O senador defendeu a realização da homenagem: “Vamos ter a sessão que eu acho que é uma reparação histórica do que eu acho que é o maior estadista que o Brasil já teve”.
Para Girão, Dom Pedro II governou com “honradez e dignidade". Para o parlamentar, o imperador se dedicou ao cargo, até a proclamação da república em 1889. “Como Imperador por 58 anos, Dom Pedro se dedicou de corpo e alma, ao bem comum da nossa Nação até a proclamação da República em 1889”.
Além dos parlamentares, estão presentes na sessão historiadores, embaixadores e herdeiros da antiga família imperial do Brasil, informou o senador no seu perfil do Instagram.