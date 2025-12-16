A pedido de Girão, Senado homenageia 200 anos de Dom Pedro II

O Senado Federal está realizando, nesta terça-feira, 16, desde as 10h, uma sessão para homenagear os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II, último imperador do Brasil. A sessão foi solicitada pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo), que divulgou nas redes um convite da presidência do Senado para a solenidade.

Girão falou sobre a homenagem e disse considerar Dom Pedro II um grande estadista. O senador defendeu a realização da homenagem: “Vamos ter a sessão que eu acho que é uma reparação histórica do que eu acho que é o maior estadista que o Brasil já teve”.