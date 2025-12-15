Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder democrata no Senado anuncia reunião com governo Trump sobre ações no Caribe

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou nesta segunda-feira, 15, que todos os senadores participarão de um briefing, marcado para a terça-feira, 16, com os secretários de Guerra, Pete Hegseth, e de Estado, Marco Rubio, para tratar do que classificou como ações "descontroladas e imprudentes" do governo de Donald Trump no Caribe. Segundo Schumer, a reunião ocorre após semanas de pressão exercida por ele e por outros democratas para que o Executivo preste esclarecimentos ao Congresso.

Em publicação no X, o senador criticou a postura do governo americano, afirmando que integrantes da administração "parecem ter medo de fornecer até mesmo as respostas mais básicas".

Para Schumer, a falta de explicações reforça a necessidade de fiscalização legislativa sobre a condução da política externa na região, em um momento de altas tensões entre os EUA e o governo da Venezuela, de Nicolás Maduro.

O líder democrata destacou que o objetivo do briefing é garantir que todos os senadores recebam informações diretamente do governo sobre as decisões recentes envolvendo o Caribe, área considerada estratégica para os interesses de segurança dos EUA.

"O povo americano merece supervisão", escreveu Schumer.

