Líder democrata no Senado anuncia reunião com governo Trump sobre ações no Caribe

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou nesta segunda-feira, 15, que todos os senadores participarão de um briefing, marcado para a terça-feira, 16, com os secretários de Guerra, Pete Hegseth, e de Estado, Marco Rubio, para tratar do que classificou como ações "descontroladas e imprudentes" do governo de Donald Trump no Caribe. Segundo Schumer, a reunião ocorre após semanas de pressão exercida por ele e por outros democratas para que o Executivo preste esclarecimentos ao Congresso.

Em publicação no X, o senador criticou a postura do governo americano, afirmando que integrantes da administração "parecem ter medo de fornecer até mesmo as respostas mais básicas".