Caso Zambelli: Moraes pode derrubar decisão da Câmara? Entenda

Carla Zambelli (PL-SP) encontra-se presa na Itália / Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A decisão da Câmara dos Deputados na última quarta-feira ,10, de manter o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), mesmo após sua condenação definitiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF), abriu um novo capítulo na disputa institucional entre Legislativo e Judiciário, deixando dúvidas sobre a situação política da parlamentar. A deputada está presa na Itália, após fugir do Brasil ao ser condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mesmo assim, o plenário da Câmara rejeitou, por insuficiência de votos, a cassação indicada pelo STF. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes anulou a decisão da Câmara que mantinha o mandato de Zambelli.

Moraes ainda determinou que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), dê posse ao suplente da parlamentar num prazo de até 48 horas. No fim de semana, a deputada anunciou que renunciaria ao cargo de deputada federal.

O que dizem juristas Em entrevista ao O POVO News, o procurador cearense, advogado criminalista e professor de direito penal Leonardo Borges, explicou que o entendimento atual do Supremo aponta para a inevitabilidade da perda do mandato após condenação transitada em julgado. Segundo ele, a Constituição estabelece essa consequência de forma automática em casos como o de Zambelli, que já cumpre pena. “A Constituição Federal deixa muito claro, no seu artigo 15, inciso terceiro, que uma consequência da condenação transitado em julgado como no caso dela, é a perda de cargo público e a inelegibilidade”, afirmou.

O especialista lembrou que essa previsão constitucional está reforçada pelo artigo 55, que trata especificamente da perda de mandato parlamentar, e pelo artigo 91 do Código Penal, que também estabelece efeitos automáticos da condenação criminal. Borges citou ainda precedentes do próprio STF. “Pelo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive publicado no caso Paulo Maluf, ação penal 863, pode sim o Supremo cassar essa decisão e determinar a perda do mandato da deputada Carla Zambelli, como já foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes”. Para o procurador, portanto, a votação realizada pela Câmara tem caráter meramente declaratório e não cria um obstáculo jurídico para que o Supremo aplique a punição prevista.