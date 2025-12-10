Gilmar Mendes recua e permite que qualquer cidadão proponha impeachment de ministros do STF

EVARISTO SA/AFP via Getty Images Ministro suspendeu a própria decisão, que restringia pedidos de impeachment a magistrados da Corte O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu parcialmente nesta quarta-feira (10/12) sua própria liminar que alterava a Lei do Impeachment em pontos que dizem respeito a ministros do Supremo. A decisão foi tomada após pedido do Senado, enviado ao ministro nesta quarta, solicitando que ele suspendesse a decisão ao menos até que o Congresso vote uma nova Lei do Impeachment (PL 1388/2023), de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que não caminhava desde 2023.

Gilmar Mendes suspendeu dois pontos da decisão original, que atribuíram exclusivamente à Procuradoria-Geral da República (PGR) a competência para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do STF. Os demais trechos alterados pela liminar, referentes ao quórum necessário para abrir o processo e aos motivos que levam a isso, permanecem em vigor. Na decisão, o ministro ressalta o avanço no Senado da proposta de atualizar a legislação que rege o processo de impeachment de autoridades, que incorpora elementos da liminar. "Tal aprimoramento legislativo não se limita a atender formalmente às determinações do Supremo Tribunal Federal, mas configura ato de elevado espírito público, voltado à preservação da integridade do Poder Judiciário e à proteção da harmonia entre os Poderes", afirmou o ministro.

No pedido de suspensão, o Senado havia pontuado que seu objetivo não era contrariar a autoridade do STF em se manifestar sobre o assunto, mas garantir que fosse respeitada a prerrogativa do Congresso de legislar sobre o processo de impeachment e garantir a segurança jurídica no tema enquanto a nova Lei do Impeachment tramita. Na decisão de agora, Mendes lembra que Davi Alcolumbre, em sua primeira gestão à frente da Presidência do Senado Federal (entre 2019 e 2021), analisou 36 pedidos de impeachment apresentados contra ministros do Supremo. Em todas essas oportunidades, Alcolumbre, "demonstrando elevado espírito público, aguda percepção institucional, prudência e notável coragem cívica, determinou o arquivamento das iniciativas, preservando, com firmeza e responsabilidade, a estabilidade das instituições republicanas e a independência do Poder Judiciário", disse Mendes.

Com isso, o julgamento da liminar expedida pelo ministro na semana passada, previsto para começar no plenário virtual do STF na próxima sexta-feira (12/12) e que confirmaria ou não sua decisão, foi retirado da pauta. O que Gilmar Mendes havia decidido Gilmar Mendes havia decidido em 3 de dezembro alterar a Lei do Impeachment, em vigor desde 1950, suspendendo trechos relativos ao afastamento de ministros da corte. Na decisão, Mendes restringia à PGR a prerrogativa de entrar com um pedido de impeachment contra os magistrados.