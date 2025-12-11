Glauber Braga: como votaram os cearenses na suspensão do mandato

O deputado Glauber Braga não foi cassado, mas está suspenso por 6 meses / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da quarta-feira, 10, a suspensão do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por seis meses; mantendo o mandato do parlamentar, que estava ameaçado de cassação. A aprovação da suspensão é considerada uma vitória para Glauber e aliados, já que ocorreu após substituição do pedido de cassação por quebra de decoro. Ao todo, 318 dos deputados votaram a favor da suspensão e 141 foram contrários. A maioria dos deputados cearenses votou a favor; 16 dos 22 nomes da bancada cearense na Casa. Quatro parlamentares do Estado votaram contra e outros dois não votaram (veja abaixo).