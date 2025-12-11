Glauber Braga: como votaram os cearenses na suspensão do mandato

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como votaram os deputados cearenses sobre a suspensão de Glauber Braga

Dos 22 deputados cearenses, 16 votaram pela suspensão; quatro votaram contra por defenderem a cassação e outros dois não votaram
Autor Cailana Fernandes / Especial para O POVO
Cailana Fernandes / Especial para O POVO Autor
Tipo Notícia

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da quarta-feira, 10, a suspensão do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por seis meses; mantendo o mandato do parlamentar, que estava ameaçado de cassação. A aprovação da suspensão é considerada uma vitória para Glauber e aliados, já que ocorreu após substituição do pedido de cassação por quebra de decoro. 

Ao todo, 318 dos deputados votaram a favor da suspensão e 141 foram contrários. A maioria dos deputados cearenses votou a favor; 16 dos 22 nomes da bancada cearense na Casa. Quatro parlamentares do Estado votaram contra e outros dois não votaram (veja abaixo).

Um acordo feito de última hora salvou Glauber da cassação. Um destaque (emenda) foi aprovado para substituir a punição mais severa pela suspensão de seis meses. O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) enfrentou o processo que pedia cassação após agredir um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), em abril de 2024. 

Leia mais


Na emenda que trocou a cassação pela suspensão, a maioria da bancada do PL na Câmara foi contra. Outros partidos de oposição como União Brasil, PP e Republicanos se dividiram, com votos contra e a favor.

Já na votação que definiu a suspensão de Glauber, os deputados cearenses do Partido Liberal (PL) André Fernandes, Dr. Jaziel e Matheus Noronha e a deputada Dayany Bittencourt (União) votaram contra, por apoiarem a cassação do mandato. Já os deputados governistas votaram favoráveis à punição mais leve.

Votaram a favor da suspensão:

  1. André Figueiredo (PDT)
  2. Célio Studart (PSD)
  3. Danilo Forte (União)
  4. Domingos Neto (PSD)
  5. Eunício Oliveira (MDB)
  6. José Airton (PT)
  7. José Guimarães (PT)
  8. Júnior Mano (PSB)
  9. Leônidas Cristino (PDT)
  10. Luiz Gastão (PSD)
  11. Luizianne Lins (PT)
  12. Mauro Benevides Fo. (PDT)
  13. Moses Rodrigues (União Brasil)
  14. Robério Monteiro (PDT)
  15. Vanderlan Alves (Republicanos)
  16. Yury do Paredão (MDB)

Votaram contra a suspensão:

  1. André Fernandes (PL)
  2. Dayany Bittencourt (União)
  3. Dr. Jaziel (PL)
  4. Matheus Noronha (PL)

Não votaram a suspensão:

  1. AJ Albuquerque (PP)
  2. Enf. Ana Paula (Podemos)

