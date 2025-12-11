Glauber Braga: como votaram os cearenses na suspensão do mandato

Como votaram os deputados cearenses sobre a suspensão de Glauber BragaDos 22 deputados cearenses, 16 votaram pela suspensão; quatro votaram contra por defenderem a cassação e outros dois não votaram
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da quarta-feira, 10, a suspensão do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por seis meses; mantendo o mandato do parlamentar, que estava ameaçado de cassação. A aprovação da suspensão é considerada uma vitória para Glauber e aliados, já que ocorreu após substituição do pedido de cassação por quebra de decoro.
Ao todo, 318 dos deputados votaram a favor da suspensão e 141 foram contrários. A maioria dos deputados cearenses votou a favor; 16 dos 22 nomes da bancada cearense na Casa. Quatro parlamentares do Estado votaram contra e outros dois não votaram (veja abaixo).
Um acordo feito de última hora salvou Glauber da cassação. Um destaque (emenda) foi aprovado para substituir a punição mais severa pela suspensão de seis meses. O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) enfrentou o processo que pedia cassação após agredir um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), em abril de 2024.
Na emenda que trocou a cassação pela suspensão, a maioria da bancada do PL na Câmara foi contra. Outros partidos de oposição como União Brasil, PP e Republicanos se dividiram, com votos contra e a favor.
Já na votação que definiu a suspensão de Glauber, os deputados cearenses do Partido Liberal (PL) André Fernandes, Dr. Jaziel e Matheus Noronha e a deputada Dayany Bittencourt (União) votaram contra, por apoiarem a cassação do mandato. Já os deputados governistas votaram favoráveis à punição mais leve.
Votaram a favor da suspensão:
- André Figueiredo (PDT)
- Célio Studart (PSD)
- Danilo Forte (União)
- Domingos Neto (PSD)
- Eunício Oliveira (MDB)
- José Airton (PT)
- José Guimarães (PT)
- Júnior Mano (PSB)
- Leônidas Cristino (PDT)
- Luiz Gastão (PSD)
- Luizianne Lins (PT)
- Mauro Benevides Fo. (PDT)
- Moses Rodrigues (União Brasil)
- Robério Monteiro (PDT)
- Vanderlan Alves (Republicanos)
- Yury do Paredão (MDB)
Votaram contra a suspensão:
- André Fernandes (PL)
- Dayany Bittencourt (União)
- Dr. Jaziel (PL)
- Matheus Noronha (PL)
Não votaram a suspensão:
- AJ Albuquerque (PP)
- Enf. Ana Paula (Podemos)