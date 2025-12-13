Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vereadora na Bahia deseja que críticos vão "para as profundezas do inferno" em mensagem de Natal

Fala de Socorro do Pelé (PP) viralizou nas redes; assessoria diz que declaração foi um desabafo
Autor Thays Maria Salles
A vereadora Socorro do Pelé (PP), de Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, desejou que críticos a ela fossem ao "inferno" em mensagem de Natal.

O discurso, que viralizou nas redes sociais, ocorreu no último dia 9, durante a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal.

A fala iniciou com congratulações: "Eu quero desejar ao povo de Senhor do Bonfim, aqueles que me conhecem, querem bem a mim, que gostam de mim, Feliz Natal", disse a vereadora.

E seguiu: "E aqueles que não gostam, peguem as pedras que jogam no meu caminho e levem para fazer escada para ir para as profundezas do inferno".

Assista clicando aqui ou no player abaixo:

 

A assessoria de comunicação de Socorro do Pelé informou, ao g1, que a declaração da vereadora foi apenas um desabafo. "Ela declara que foi uma forma autêntica de ser e que neste final de ano as pessoas sejam mais realistas e sinceras".

