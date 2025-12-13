Vereadora na Bahia deseja que críticos vão "para as profundezas do inferno" em mensagem de Natal

Vereadora Socorro do Pelé (PP) em discurso na 37ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Senhor do Bonfim / Crédito: Reprodução/YouTube/Câmara Municipal de Senhor do Bonfim

A vereadora Socorro do Pelé (PP), de Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, desejou que críticos a ela fossem ao "inferno" em mensagem de Natal. O discurso, que viralizou nas redes sociais, ocorreu no último dia 9, durante a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal.