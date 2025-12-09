Vereador do PT apresenta homenagem a Tarcísio, mas diz que foi 'lapso' da equipe

O vereador de Bebedouro (SP) Professor Antonio Gandini Júnior (PT) apresentou uma moção de aplausos ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no último dia 12. Nesta terça-feira, 9, atribuiu a inclusão do governador na homenagem a um "lapso" da sua equipe.

A moção nº 377/2025 foi protocolada em 12 de novembro e visa agradecer o trabalho de Juliano Camilo Borges, coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo. No mesmo texto, o parlamentar estende o agradecimento ao próprio Tarcísio pelo lançamento da Frente de Parlamentares de Apoio aos Conselhos Municipais da Juventude.