Vereador do PT apresenta homenagem a Tarcísio, mas diz que foi 'lapso' da equipe
O vereador de Bebedouro (SP) Professor Antonio Gandini Júnior (PT) apresentou uma moção de aplausos ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no último dia 12. Nesta terça-feira, 9, atribuiu a inclusão do governador na homenagem a um "lapso" da sua equipe.
A moção nº 377/2025 foi protocolada em 12 de novembro e visa agradecer o trabalho de Juliano Camilo Borges, coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo. No mesmo texto, o parlamentar estende o agradecimento ao próprio Tarcísio pelo lançamento da Frente de Parlamentares de Apoio aos Conselhos Municipais da Juventude.
"Da mesma forma, estendo este reconhecimento ao Senhor Secretário da Justiça e Cidadania e ao Senhor Governador do Estado, pela prioridade conferida às políticas de juventude em sua gestão", diz trecho do texto. O documento elogia a condução das políticas voltadas aos jovens e descreve a gestão estadual como "sintonizada com as demandas presentes e futuras da sociedade".
Gandini Júnior afirmou que houve erro na redação do texto e que sua assessoria já acionou a Procuradoria da Câmara para corrigir o documento.