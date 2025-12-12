Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcos Lessa canta Fausto Nilo no encerramento do Natal de Luz

Com atrações musicais, corais e teatro, evento encerra com homenagem de Marcos Lessa ao poeta e compositor Fausto Nilo
Autor Carolina Passos
A Praça Portugal será tomada por música, teatro e emoção durante este fim de semana. Mas um momento em especial promete marcar o público: a homenagem ao compositor Fausto Nilo, conduzida por Marcos Lessa, que encerra oficialmente o Ceará Natal de Luz 2025.

Durante três noites, das 17 horas às 22 horas, o projeto natalino leva ao local uma programação gratuita que reúne artistas, grupos de teatro e corais, todos acompanhados de intérpretes de Libras e área reservada para pessoas com deficiência.

Marcos Lessa faz homenagem a Fausto Nilo

Poeta, arquiteto e letrista, Fausto ajudou a moldar a identidade musical do Nordeste, eternizando paisagens, afetos e personagens em canções ao lado de parceiros como Fagner, Belchior e Moraes Moreira.

Seu legado, enraizado na memória cultural do Ceará, ganha agora um tributo conduzido pela voz de Marcos Lessa, um encontro entre gerações que compartilham a mesma reverência pela música brasileira.

Antes da homenagem, o público poderá acompanhar uma extensa programação. Na sexta-feira, 12, se apresentam Brenda Rio e Banda, Coralito, o Teatro Blitz com Natal de Todas as Cores, além de shows de Ricardo Black e Adelson Viana & a Sanfona de Natal.

No sábado, 13, sobem ao palco a Banda do Corpo de Bombeiros, o Coral do M. Dias Branco, o Teatro Blitz com "Chegou o Natal Tac Tacs", o cantor e humorista João Cláudio Moreno no encerramento do projeto Quinta com Verso e Viola, além de Esther Fontenele & Franklin Dantas e Grupo Porta Voz & Adriane Moreno.

O domingo, 14, abre espaço para o clima festivo com Christmas Jazz Band, novas apresentações do Coralito, o espetáculo "A Receita da Felicidade" com o Teatro Blitz, além do Coral da Luz e o show Natal Gospel & Banda, preparando o público para o tributo final a Fausto Nilo.

Confira a Programação da Praça Portugal

Sexta-feira, 12

  • 17 horas - Brenda Rio e Banda
  • 18 horas - Coralito
  • 18h55min - Teatro Blitz (Espetáculo Natal de Todas as Cores)
  • 19h30min - Ricardo Black
  • 20h30min - Adelson Viana e a Sanfona de Natal

Sábado, 13

  • 16h30min - Banda do Corpo de Bombeiros
  • 17 horas - Coral M. Dias Branco
  • 17h55min - Coralito
  • 18h50min - Teatro Blitz (Espetáculo Chegou o Natal Tac Tacs)
  • 19h25min - João Cláudio Moreno
  • 20h25min - Esther Fontenele & Franklin Dantas
  • 21h10min - Grupo Porta Voz & Adriane Moreno

Domingo, 14

  • 17 horas - Christmas Jazz Band
  • 18h05min - Coralito
  • 18h20min - Teatro Blitz (Espetáculo A Receita da Felicidade)
  • 18h55min - Natal Gospel & Banda
  • 19h50min - Coral da Luz
  • 20h35min - Marcos Lessa & Fausto Nilo

