Marcos Lessa canta Fausto Nilo no encerramento do Natal de Luz

Show em tributo a Fausto Nilo encerra Natal de Luz 2025 / Crédito: João Filho Tavares/ Reprodução/ Tainá Cavalcante

A Praça Portugal será tomada por música, teatro e emoção durante este fim de semana. Mas um momento em especial promete marcar o público: a homenagem ao compositor Fausto Nilo, conduzida por Marcos Lessa, que encerra oficialmente o Ceará Natal de Luz 2025. Leia Também | Coral do Ceará Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza esta semana; confira rotas

Durante três noites, das 17 horas às 22 horas, o projeto natalino leva ao local uma programação gratuita que reúne artistas, grupos de teatro e corais, todos acompanhados de intérpretes de Libras e área reservada para pessoas com deficiência. Marcos Lessa faz homenagem a Fausto Nilo Poeta, arquiteto e letrista, Fausto ajudou a moldar a identidade musical do Nordeste, eternizando paisagens, afetos e personagens em canções ao lado de parceiros como Fagner, Belchior e Moraes Moreira. Seu legado, enraizado na memória cultural do Ceará, ganha agora um tributo conduzido pela voz de Marcos Lessa, um encontro entre gerações que compartilham a mesma reverência pela música brasileira. Antes da homenagem, o público poderá acompanhar uma extensa programação. Na sexta-feira, 12, se apresentam Brenda Rio e Banda, Coralito, o Teatro Blitz com Natal de Todas as Cores, além de shows de Ricardo Black e Adelson Viana & a Sanfona de Natal.

No sábado, 13, sobem ao palco a Banda do Corpo de Bombeiros, o Coral do M. Dias Branco, o Teatro Blitz com "Chegou o Natal Tac Tacs", o cantor e humorista João Cláudio Moreno no encerramento do projeto Quinta com Verso e Viola, além de Esther Fontenele & Franklin Dantas e Grupo Porta Voz & Adriane Moreno. O domingo, 14, abre espaço para o clima festivo com Christmas Jazz Band, novas apresentações do Coralito, o espetáculo "A Receita da Felicidade" com o Teatro Blitz, além do Coral da Luz e o show Natal Gospel & Banda, preparando o público para o tributo final a Fausto Nilo. Confira a Programação da Praça Portugal

Sexta-feira, 12

