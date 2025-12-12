Marcos Lessa canta Fausto Nilo no encerramento do Natal de Luz

Marcos Lessa canta Fausto Nilo no encerramento do Natal de LuzCom atrações musicais, corais e teatro, evento encerra com homenagem de Marcos Lessa ao poeta e compositor Fausto Nilo
A Praça Portugal será tomada por música, teatro e emoção durante este fim de semana. Mas um momento em especial promete marcar o público: a homenagem ao compositor Fausto Nilo, conduzida por Marcos Lessa, que encerra oficialmente o Ceará Natal de Luz 2025.
Durante três noites, das 17 horas às 22 horas, o projeto natalino leva ao local uma programação gratuita que reúne artistas, grupos de teatro e corais, todos acompanhados de intérpretes de Libras e área reservada para pessoas com deficiência.
Marcos Lessa faz homenagem a Fausto Nilo
Poeta, arquiteto e letrista, Fausto ajudou a moldar a identidade musical do Nordeste, eternizando paisagens, afetos e personagens em canções ao lado de parceiros como Fagner, Belchior e Moraes Moreira.
Seu legado, enraizado na memória cultural do Ceará, ganha agora um tributo conduzido pela voz de Marcos Lessa, um encontro entre gerações que compartilham a mesma reverência pela música brasileira.
Antes da homenagem, o público poderá acompanhar uma extensa programação. Na sexta-feira, 12, se apresentam Brenda Rio e Banda, Coralito, o Teatro Blitz com Natal de Todas as Cores, além de shows de Ricardo Black e Adelson Viana & a Sanfona de Natal.
No sábado, 13, sobem ao palco a Banda do Corpo de Bombeiros, o Coral do M. Dias Branco, o Teatro Blitz com "Chegou o Natal Tac Tacs", o cantor e humorista João Cláudio Moreno no encerramento do projeto Quinta com Verso e Viola, além de Esther Fontenele & Franklin Dantas e Grupo Porta Voz & Adriane Moreno.
O domingo, 14, abre espaço para o clima festivo com Christmas Jazz Band, novas apresentações do Coralito, o espetáculo "A Receita da Felicidade" com o Teatro Blitz, além do Coral da Luz e o show Natal Gospel & Banda, preparando o público para o tributo final a Fausto Nilo.
Confira a Programação da Praça Portugal
Sexta-feira, 12
- 17 horas - Brenda Rio e Banda
- 18 horas - Coralito
- 18h55min - Teatro Blitz (Espetáculo Natal de Todas as Cores)
- 19h30min - Ricardo Black
- 20h30min - Adelson Viana e a Sanfona de Natal
Sábado, 13
- 16h30min - Banda do Corpo de Bombeiros
- 17 horas - Coral M. Dias Branco
- 17h55min - Coralito
- 18h50min - Teatro Blitz (Espetáculo Chegou o Natal Tac Tacs)
- 19h25min - João Cláudio Moreno
- 20h25min - Esther Fontenele & Franklin Dantas
- 21h10min - Grupo Porta Voz & Adriane Moreno
Domingo, 14
- 17 horas - Christmas Jazz Band
- 18h05min - Coralito
- 18h20min - Teatro Blitz (Espetáculo A Receita da Felicidade)
- 18h55min - Natal Gospel & Banda
- 19h50min - Coral da Luz
- 20h35min - Marcos Lessa & Fausto Nilo