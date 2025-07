'Manda dinheiro, chefe'; PF aponta 'gestor' de contratos de esquema atribuído a Júnior Mano

Áudios interceptados pela PF mostram as relações próximas entre Lúcio Alves Barroso, prefeito de Baixio - cidade com cerca de 7 mil habitantes situada a 415 quilômetros de Fortaleza -, e 'Bebeto do Choró', prefeito da cidade de Choró que está foragido há sete meses.

O grampo da PF pegou diálogos de Lúcio com Bebeto. "Lúcio relata os pagamentos já realizados e informa que os valores restantes seriam entregues por intermediário Maurício. Tal conduta denota habitualidade e confiança no repasse de valores desviados", diz um trecho do documento.

Alvo de buscas da PF no último dia 9, por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o deputado nega ligação com atos ilícitos. Ele diz que tem 'compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública'.

O ministro Gilmar Mendes considerou que a resposta do prefeito de Baixio a Bebeto do Choró 'consolida o nexo de causalidade entre gestão pública e financiamento do grupo criminoso'.

O mapeamento da PF pegou outras conversas de Lúcio e Bebeto. Em uma ocasião, Lúcio 'tenta justificar-se' com Bebeto diante de uma suposta quebra de confiança com Júnior Mano. "Não Bebeto, era prá te dizer que eu levei pro Júnior...e também ele não atendeu...eu queria que você confiasse em mim."

Ao decretar buscas nos endereços de alvos da Operação Underhand, inclusive Júnior Mano e o prefeito Lúcio, o ministro argumentou que 'a habitualidade das ações, aliada à conduta evasiva comum a outros membros do grupo, reforça a urgência da medida cautelar para evitar a supressão de provas materiais'.

Para a PF, 'grande parte das tratativas delituosas se desenvolve por meio de mensagens trocadas por aplicativos de comunicação instantânea, especialmente o WhatsApp'.

'Sintonia'

Segundo os investigadores, 'em diversas oportunidades', Júnior Mano, seu 'assessor direto' Adriano almeida Bezerra e Lúcio Alves Barroso, e também outros investigados, 'operaram em sintonia' por meio de dispositivos móveis 'seja para intermediar o repasse de valores oriundos de contratos públicos, seja para articular pagamento a jornalistas, instruir operadores e adulterar documentos ou até mesmo compartilhar provas de superfaturamento, como notas fiscais simuladas e relatórios de execução forjados'.

A PF também espreita um outro investigado, Carlos Douglas Almeida Leandro, apontado como 'figura importante no núcleo empresarial da organização'.

Sócio de uma empresa de edificações, Douglas fez 'centenas de interações' com Bebeto do Choró 'a respeito de contratos com prefeituras cearenses', diz a investigação.

Prestação de contas

A PF assinala que 'em determinados diálogos' há referência expressa à 'prestação de contas informal' exigida por Bebeto de Choró a prefeitos como Lúcio Barroso, de Baixio, 'além da negociação direta de emendas parlamentares entre Carlos Douglas e assessores do deputado Júnior Mano'.

A investigação revelou até aqui 'um complexo esquema de desvio de recursos públicos municipais, estaduais e federais associado à prática de crimes eleitorais em diversos municípios do Ceará'.

A PF crava que a investigação descortina 'um complexo e articulado esquema de desvio de recursos públicos, com possível utilização indevida de emendas parlamentares federais, operado por organização criminosa estruturada e liderada por Carlos Alberto Queiroz, o 'Bebeto do Choró'.

Um conjunto de quatro relatórios denominados Informação de Polícia Judiciária acostados aos autos do inquérito da Operação Underhand 'sugere a atuação convergente de agentes públicos e privados na instrumentalização de emendas parlamentares para o financiamento irregular de campanhas eleitorais, cooptação de prefeitos e direcionamento de contratos públicos com a participação de parlamentares federais em distintos níveis de envolvimento'.

A PF vê Júnior Mano como um 'ator central na engrenagem delitiva com diversas comunicações que indicam sua proximidade e atuação conjunta com o núcleo operacional liderado por Bebeto do Choró.

'Pronto, arrocha'

O relatório que embasou a Operação Underhand destaca conversas de 26 de setembro de 2024. Adriano Almeida Bezerra, 'ligado ao gabinete de Júnior Mano', segundo a PF, responde afirmativamente a um questionamento de Bebeto do Choró sobre proposta de destinação de emenda de R$ 1,5 milhão - 'com cobrança de 12% de retorno ilícito' - para indicação no município de Choró, no sertão cearense.

'Pronto, arrocha', respondeu o 'braço direito' de Júnior Mano.

Para os investigadores, 'a naturalidade da resposta 'pronto', 'arrocha', evidencia a normalização de práticas de desvio institucionalizado no interior da equipe do deputado'.

A investigação aponta que 'esse padrão de comportamento é corroborado por registro de execução de contratos em municípios como Nova Russas, Quiterianópolis e Choró 'com possível viabilização por emendas parlamentares indicadas/negociadas por Júnior Mano e executados por empresas associadas ao grupo de Bebeto', diz a PF.

Nova Russas tem cerca de 30 mil habitantes e fica a 300 quilômetros de Fortaleza. A prefeita da cidade é Giordanna Mano, casada com o deputado.

O relatório da PF cita duas empresas, uma locadora de veículos e uma construtora pertencente a um vice-prefeito da região, 'aliado político de Júnior Mano', que teria sido contratada 'na gestão da prefeita de Nova Russas, esposa do deputado, em processo já questionado e noticiado por indícios de direcionamento e superfaturamento'.

COM A PALAVRA, O GABINETE DE JÚNIOR MANO

"O deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública.Tem plena convicção de que, ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá, com o completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta."

COM A PALAVRA, BEBETO DO CHORO

O Estadão tem buscado contato com o prefeito Bebeto do Choró, foragido da Justiça há mais de seis meses, o que não foi bem sucedido até a publicação deste texto. O espaço está aberto ([email protected]; [email protected]).

COM A PALAVRA, O PREFEITO DE BAIXIO

Até a publicação teste texto, o Estadão havia pedido manifestação do prefeito Lúcio Alves Barbosa, mas sem sucesso. O espaço está aberto.

Na página da prefeitura de Baixio na internet, Lúcio diz que 'conduz sua gestão com foco na eficiência administrativa e no planejamento estratégico, comprometido com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das políticas públicas'. "Busca atender às demandas da população com responsabilidade e transparência."

COM A PALAVRA, A PREFEITA GIORDANNA MANO

Até a publicação deste texto, o Estadão havia pedido manifestação da prefeita de Nova Russas, mas sem sucesso. O espaço está aberto. ([email protected]; [email protected])