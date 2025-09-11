Câmara no bairro: vereadores espremidos, moradores curiosos e escola sem aula

Sessão itinerante lotou o auditório de escola no Cais do Porto / Crédito: Mateus Dantas/CMFor

Uma escola no Cais do Porto foi o local escolhido para receber a primeira edição do projeto itinerante “Nossa Casa é de Todos”, promovido pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A Escola de Tempo Integral Vereador Alberto Gomes de Queiroz recebeu, na manhã desta quinta-feira, 11, sessão plenária da CMFor, com dezenas de vereadores presentes e auditório lotado.

“Há mais de uma década não tínhamos uma sessão ordinária nos bairros da nossa cidade. É um momento importante para estreitar cada vez mais a relação com as comunidades”, afirmou o presidente Leo Couto (PSB) na abertura dos trabalhos legislativos. Base eleitoral A escolha do local para a primeira edição do projeto, que deve ocorrer uma vez por mês, contempla um bairro onde o presidente Couto tem base forte de votos. Durante a sessão, os demais vereadores, enquanto elogiavam a iniciativa de levar a Câmara para mais perto da população, aproveitavam para pleitear que as próximas edições contemplem também suas bases. Diferentemente do "arranca-rabo" que por vezes ocorre entre base e oposição, o clima era de descontração. O vereador Marcelo Mendes (PL), enquanto elogiava Leo Couto pela iniciativa, aproveitou para pedir desculpas ao vereador Marcos Paulo (PP) pela confusão na sessão anterior, em que o colega presidia. Na porta do auditório, uma placa determinava: lotação máxima 122 pessoas. Do lado de dentro, no entanto, a impressão é que havia mais gente. Dezenas de vereadores em um conjunto de mesas comandavam a sessão — alguns não couberam e sentaram mais atrás — enquanto os demais assentos foram preenchidos por servidores da Casa, assessores e alguns moradores da região.

Sem aula, sem alarde Fora do auditório, uma TV transmitia a sessão para os assessores que não couberam no recinto, além de um ou outro profissional de imprensa. As demais dependências da escola pareciam vazias. A instituição não teve aula no dia, embora o motivo aparentemente não tenha sido a realização da sessão plenária, mas uma manifestação realizada pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) contra a reforma administrativa no serviço público estadual.

Se havia tranquilidade dentro da escola, do lado de fora, então, a vida seguia quase como se nada acontecesse de diferente. Com exceção de algumas viaturas policiais e um pouco mais de veículos estacionados do que poderia ser comum no horário, nenhum tipo de aglomeração, tampouco de curiosos buscando entender o que ali se passava. Sessão "normal" A sessão aconteceu seguindo todos os passos previstos: teve pinga-fogo, leitura das matérias, votação da ordem do dia, grande expediente e explicações pessoais. Um momento especial foi a fala da aluna Lohane Costa de Andrade, de 11 anos, moradora do Cais do Porto, que teve a chance de se pronunciar durante o grande expediente, com autorização especial fora do protocolo. No discurso, ela destacou a importância da iniciativa. “Antes dessa visita, eu não sabia direito o que um vereador fazia. Com essa vinda, pude conhecer o trabalho deles e entender melhor como ajudam a comunidade. Espero que venham aqui mais vezes, mostrando que nosso bairro é importante”, comentou.

O aposentado Francisco Alves participou pela primeira vez de uma sessão ordinária e destacou que a presença do Legislativo na comunidade é importante para que os vereadores conheçam as demandas dos moradores. Francisco apontou a regularização das moradias como uma das principais demandas locais: “O documento das casas é muito importante para nós aqui, é uma coisa que faz falta”. Estiveram presentes na sessão ordinária, o presidente Leo Couto (PSB) e os vereadores Bruno Mesquita (PSD), Aglaylson (PT), Marcel Colares (PDT), Estrela Barros (PSD), Mari Lacerda (PT), Marcelo Tchela (Avante), Adriana Gerônimo (Psol), Marcos Paulo (PP), René Pessoa (União Brasil), Igor Nogueira (MOBILIZA), Luiz Sérgio (PSB), Professor Aguiar Toba (PRD), Carla Ibiapina (DC), Adail Júnior (PDT), Professor Enilson (Cidadania), Professora Adriana Almeida (PT), Paulo Martins (PDT), Tam Oliveira (União), Marcelo Mendes (PL), Dr. Luciano Girão (PDT), Jânio Henrique (PDT), Nilo Dantas (PRD), Cláudio Lima (Avante), Dr. Vicente (PT), Jorge Pinheiro (PSDB), Benigno Junior (Republicanos), Tony Brito (PSD), Irmão Leo (PP), Juninho Aquino (Avante) e Bella Carmelo (PL). Programa Nossa Casa é de Todos O “Nossa Casa é de Todos” será realizado uma vez por mês, em um bairro diferente da Cidade, contemplando em forma de rodízio cada regional de Fortaleza. Os objetivos do programa são: fomentar a cidadania ativa e a educação política, fortalecer a representação e qualificar a produção legislativa e descentralizar os serviços ofertados pela Casa, promovendo a acessibilidade institucional.