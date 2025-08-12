CMFor inaugura com a pasta da Saúde ciclo de encontros com secretários

Secretária da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, participou de encontro com vereadores na Câmara Municipal / Crédito: Luciano Melo/CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passa a receber secretários do prefeito Evandro Leitão (PT) para bate-papo com os vereadores, tanto da base como da oposição, ouvindo demandas. O primeiro encontro ocorreu nesta terça-feira, 12, e recebeu a secretária municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo. Conforme noticiado pelo colunista Guilherme Gonsalves, do O POVO, Saúde é a principal área de reclamações da população levadas ao Parlamento de Fortaleza. Alguns vereadores criticava a falta de diálogo com a antiga titular da SMS, Socorro Martins.

O ciclo de encontros será quinzenal, e a próxima reunião deve contar com a presença do secretário, Osmar Baquit (PSB), titular da Coordenadoria de Apoio à Governança das Regionais, ou do secretário de Educação, Idilvan Alencar. Questionado se o formato seria uma resposta ao Café da Oposição, Mesquita reforçou que o objetivo é atender a população. “O nosso compromisso não é com a oposição. Os nossos compromissos são com as pessoas que querem o bem da nossa cidade”. Em coletiva de imprensa, a secretária Riane Azevedo contou ter apresentado na reunião medidas para ampliar a eficiência da rede municipal. “A gente verificou várias áreas também que precisavam de uma atenção maior, alguns postos que precisavam de uma assistência melhor. Eu vou visitar todas essas unidades que foram colocadas, até para que eu possa ver de perto e, com um olhar mais de gestão, ver como a gente pode contornar esses problemas para ajustar”, prometeu.