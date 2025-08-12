CMFor inaugura com a pasta da Saúde ciclo de encontros com secretários

CMFor inaugura com a pasta da Saúde ciclo de encontros com secretáriosReuniões serão quinzenais e o secretário convidado ainda é estudado
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) passa a receber secretários do prefeito Evandro Leitão (PT) para bate-papo com os vereadores, tanto da base como da oposição, ouvindo demandas. O primeiro encontro ocorreu nesta terça-feira, 12, e recebeu a secretária municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo.
Conforme noticiado pelo colunista Guilherme Gonsalves, do O POVO, Saúde é a principal área de reclamações da população levadas ao Parlamento de Fortaleza. Alguns vereadores criticava a falta de diálogo com a antiga titular da SMS, Socorro Martins.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
O líder do governo na Câmara, vereador Bruno Mesquita (PSD), destacou que a reunião revelou pontos desconhecidos até mesmo para vereadores próximos da gestão. “Muitas das coisas a gente não tinha a dimensão do trabalho que elas estão fazendo”, disse.
Mesquita citou como exemplo a previsão de abertura de novos leitos. “Dra. Riane nos deu a notícia de 502 leitos que a gente vai ter disponível para cidade de Fortaleza até o fim do ano”, contou, entre outros pontos.
Segundo o líder, o formato do encontro também permitiu que vereadores apresentassem problemas específicos, como dificuldades em postos de saúde e demandas não resolvidas em hospitais. “A gente fez esse bate-papo muito aberto num sistema muito informal, mas um sistema muito agradável, onde, nós, vereadores, sentimos cada vez mais perto da gestão do prefeito Evandro Leitão e da secretária de Saúde”.
O ciclo de encontros será quinzenal, e a próxima reunião deve contar com a presença do secretário, Osmar Baquit (PSB), titular da Coordenadoria de Apoio à Governança das Regionais, ou do secretário de Educação, Idilvan Alencar.
Questionado se o formato seria uma resposta ao Café da Oposição, Mesquita reforçou que o objetivo é atender a população. “O nosso compromisso não é com a oposição. Os nossos compromissos são com as pessoas que querem o bem da nossa cidade”.
Em coletiva de imprensa, a secretária Riane Azevedo contou ter apresentado na reunião medidas para ampliar a eficiência da rede municipal. “A gente verificou várias áreas também que precisavam de uma atenção maior, alguns postos que precisavam de uma assistência melhor. Eu vou visitar todas essas unidades que foram colocadas, até para que eu possa ver de perto e, com um olhar mais de gestão, ver como a gente pode contornar esses problemas para ajustar”, prometeu.
Ela destacou o projeto de informatização das unidades da SMS, que atualmente têm prontuários manuais, com exceção do Instituto Dr. José Frota (IJF). “Procurar informatizar isso, integrar, a gente vai ter, além de uma melhor assistência para o paciente, uma economia em escala muito grande em relação aos exames e serviços de diagnósticos”, informou Riane.
A previsão é que a implantação comece ainda em agosto, pelos dois hospitais Frotinha, avançando ao longo de 2026.
Riane também informou sobre convocações de concursados. “Houve essa convocação de 82, principalmente composto por uma grande parte de enfermeiros. Eu acredito que logo mais vão ser criadas as vagas, porque ainda não existem. Isso tem que ser para agora [em agosto]. A gente também quer que saia essa convocação agora em agosto, da mesma forma do Fagifor, que foram 411, que vão ser convocados”.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente