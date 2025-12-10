TRE-CE dará posse a dois novos juízes titulares nesta semana

José Cavalcante Júnior e Antônio Edilberto Oliveira Lima comporão a Corte do TRE-CE / Crédito: Ascom/TJCE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) dará posse a dois novos juízes titulares da Corte na próxima sexta-feira, 12. José Cavalcante Júnior e Antônio Edilberto Oliveira Lima foram escolhidos, no dia 4 de dezembro, pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), para assumirem as vagas na categoria Juiz de Direito, ambos já atuam como suplentes no TRE. Eles substituem Luciano Nunes Maia Freire e Daniel Carvalho Carneiro, que deixaram a Corte há algumas semanas.